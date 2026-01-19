用關懷守護環境 資收個體戶服務累計逾二千人次 協助清運回收物

資源回收個體戶穿梭於臺東各村里巷弄，是支撐地方資源回收體系穩定運作的重要力量，守護著我們的環境，臺東縣政府持續推動「資收關懷計畫」，透過實際行動照顧第一線回收工作者。

環保局表示，去(114)年度累計服務資源回收個體戶逾2,000人次，協助清運回收物約357噸，不僅有效降低個體戶自行載運回收物的安全風險，也讓資源回收工作在更安全、安心的條件下持續進行，展現環保政策結合社會關懷的具體成果（見圖）。

臺東縣政府表示，縣府持續推動資源回收與垃圾減量政策，透過資源管理、源頭減量與循環再利用等措施，逐步強化縣內回收體系運作。資源回收個體戶長期投入回收工作，是維持地方回收量能的重要角色，縣府也感謝中央環境部支持「資收關懷計畫」，使相關關懷與補助措施得以穩定執行。

環保局長黃權煒說明，「資收關懷計畫」針對列冊的資源回收個體戶，提供到府清運服務、微型保險及環境改善協助，並依每月實際回收量提供補貼，每人每月最高5,000元；同時媒合3家清運業者協助回收物清運，減輕個體戶搬運與交通負擔，提升回收效率並降低作業風險。

環保局進一步指出，透過制度化的清運與補助措施，可讓個體戶專注於回收工作本身，也有助於提升回收物妥善處理的比例，確保資源回收與關懷措施能符合實際需求，穩定推動。

環保局呼籲，民眾落實資源分類，將可回收物交由資源回收個體戶或鄰里回收站處理，並鼓勵配合回收與減量相關措施，共同維持臺東良好的生活環境與資源循環。