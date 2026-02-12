用阿公「手尾錢」、店貓招進店都中100萬 一票網喊：不買刮刮樂改衝1零股
年關將近，台灣彩券公司推出「2,000萬超級紅包」刮刮樂，已將開出不少貳獎100萬元，其中有男子阿公天天托夢，用阿公手尾錢買的；也有民眾是被彩券行的「招財貓」吸引進店幸運中100萬元。不過，有一票網友都說，拿2000元去買刮刮樂，還不如去買台積電零股，「買的是未來」。
用阿公手尾錢買刮刮樂
台彩公司表示，苗栗縣一名年輕男子日前阿公剛過世，最近常夢見阿公，總覺得阿公好像有什麼東西要囑咐他，但夢境模糊、不太明白；當天聽聞附近的彩券行有刮出百萬大獎，於是在附近也找了一間彩券行想買刮刮樂，但身上現金不夠，只剩阿公留的手尾錢，他經上網查詢得知買彩券可以做公益，於是用手尾錢買了1張「2,000萬超級紅包」，沒想到竟刮出100萬元大獎，他驚喜表示領到獎金後，打算捐部分獎金出去，幫阿公做功德。
「招財貓」讓他喜中100萬
還有一名住在台中的中年男子，路過彩券行門口時，看見店裡飼養的店貓像是在向他打招呼，覺得跟貓咪特別有緣，便決定走進店裡兌換中獎5,000元的刮刮樂，兌獎後又順手再加碼購入兩張「2,000萬超級紅包」，第一張先是中2,000元，再接著刮下一張竟然驚喜刮中100萬元，當下男子驚訝直呼「貓咪真的招財」！
鸚鵡一句話他真的中獎了
苗栗頭份刮中100萬獎金的男子則是領完年終獎金之後，到彩券行挑選「2,000 萬超級紅包」刮刮樂，彩券行飼養的鸚鵡突然對著他喊出「祝您中大獎」，讓他當下決定買下整本刮刮樂，結果好手氣真的讓他抱回百萬獎金。
不買刮刮樂改買台積電
雖然中獎人一一出現，但也有一票網友不願意投資這2000元買刮刮樂，紛紛認為2000元剛好可以買1股台積電的零股，直言「2000買刮刮樂是賭運氣；2000買台積電是投資未來」、「你買刮刮樂，有去無回；買台積他還會持續成長」、「有花錢衝動的時候就買一股台積電吧」、「刮刮樂的期望值是負的，台積電的期望值是正的」。
至於台彩統計「2,000萬超級紅包」的中獎率有69.33％，更高的還有「1,200萬大吉利」中獎率達到70％。面額200元的「金馬報喜」、面額100元的「馬年行大運」中獎率也都超過5成，是許多想中獎的民眾首選。
