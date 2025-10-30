用陪伴守護長者的心理健康 是給長者最珍貴的禮物
【健康醫療網／記者陳靖安報導】隨著年齡增長，長者除了面臨身體機能退化，心理孤獨、社交隔離及角色轉變帶來的挑戰也日益顯著。衛生福利部草屯療養院社工師陳玉曉表示，陪伴是送給長者最珍貴的禮物，節日期間，家人應多花時間與長者互動，傾聽他們的心聲分享生活點滴；若因距離或時間無法常見面，也可以透過電話或視訊保持聯繫，溫暖他們的心靈。
穩定陪伴有助預防長者憂鬱 怎麼做？三提要如下
陳玉曉社工師提醒，隨著年齡增長，長者除了身體健康，更需要心理關懷與家庭支持。穩定的陪伴與情感連結，有助預防憂鬱與孤獨，提升生活滿意度與幸福感，因此家人與照顧者應給予更多理解與實際關懷。她建議可特別留意以下三個重點：
一、關注心理變化，及早介入協助：長者在面臨退休、失去伴侶或健康退化時，常會出現焦慮、憂鬱等情緒反應。家人與照顧者應細心觀察情緒變化，鼓勵長輩表達內心困擾，必要時可尋求社工師、心理師等專業協助，以維持心理健康並提升生活品質。
二、促進家庭支持，強化情感連結：家庭是長者最重要的情感支持來源，節慶時刻更是促進家庭互動與溝通的好機會。建議年輕世代多花心思關心長輩的生活與健康，主動傾聽他們的經驗與想法，有助促進代間理解，拉近彼此的情感距離。
三、透過活動增進互動，提升家庭凝聚力：藉由節日契機安排家庭活動、聚餐或小型聚會，不僅能創造溫馨回憶，還能讓長者感受到被尊重與重視，有助於營造更和諧、有愛的家庭氛圍。
敬老愛老要能溫柔持久 長者照護除了醫療也要陪伴
衛生福利部草屯療養院院長丁碩彥強調，長者的照顧不應僅止於醫療與營養，心理支持與情感連結同樣重要。透過家人的陪伴、社區的參與與專業團隊的協助，能幫助長輩擁有更有尊嚴、也更有品質的老年生活。丁院長也呼籲大眾將敬老愛老的精神融入日常，讓關懷不只是節慶的形式，而是一種溫柔持久的行動。
