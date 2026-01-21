用陪伴完成承諾 民雄農工暖心行動感受生命教育

民雄農工師生關懷弱勢團體，利用寒假前往若竹兒教育基金會送暖，與院生同樂。（圖：民雄農工提供）

寒冬送暖，嘉義縣國立民雄農工「攜手服務社」21日前進「若竹兒教育基金會」，以表演、捐款和捐贈物資等方式，陪伴約50位院生一起同樂，用實際行動支持弱勢團體，感受最真實的生命教育。

民雄農工老師李素菁表示，這場關懷行動原本去年暑假就該成行，但卻因前一批學生畢業、社團成員更替，以及學校承辦全國活動等因素而延後。不過，師生始終未曾忘記與若竹兒基金會的約定，歷經調整與努力，今年寒假終於成行。服務行動讓學生在實踐中學會責任、承諾與同理心。

服務行動讓學生在實踐中學會責任、承諾與同理心。（圖：民雄農工提供）

為了讓院生感受到熱情與溫暖，民雄農工攜手服務社學生們精心安排手作課程、趣味互動遊戲與舞蹈表演，在歡笑與陪伴中拉近彼此距離。師生同時捐贈新臺幣兩萬元及多項物資，實際支持基金會日常照護工作。

嘉義縣若竹兒教育基金會長期投入心智障礙者的啟智教育與生活能力培養，透過陪伴與訓練，協助院生維持尊嚴與自主生活能力。（龐清廉報導）