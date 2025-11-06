「用陪伴築夢」 志工長期助學計畫成孩子心靈支柱

公益中心/綜合報導

在台灣，有許多平凡卻溫柔的人，正以行動默默改變著他人的人生。他們不一定擁有豐厚的資源，也不是知名的慈善家，但選擇以時間和陪伴，讓善意不僅停留在言語，而化為具體行動。

近日，一則「志工與女孩二十年陪伴」的故事在社群引起廣泛討論。故事主角是一名男子，二十年前在志工活動中結識育幼院的女孩。隨著時間流逝，女孩經歷青春期的迷惘與人生的低谷，而男子始終以最樸實的方式陪伴——吃飯、傾聽、關心。沒有華麗的承諾，也沒有驚人的資助，只有一次又一次的出現。多年後，女孩走出陰霾，在婚禮上邀請這位陪她走過成長的志工，共同見證生命的成全。

廣告 廣告

這樣的故事看似罕見，卻道出了社會中最難被量化的善意—「陪伴」。根據教育部統計，全台約有兩萬名學生長期依賴社會資源協助，其中許多孩子並非缺乏物質，而是缺少穩定的依附關係。心理學研究也指出，對缺乏家庭支持的青少年而言，「穩定的關係」比金錢或物資更能影響自我價值的建立。金錢或許能暫時止痛，但陪伴才能讓人成長與重生。

近年來，越來越多民間團體推動「陪伴式志工」與「長期助學」計畫。這些行動者明白，改變從來不是短期任務，而是一場長遠的陪伴。有志工表示：「孩子有時需要的，不是答案，而是一個願意留下來的人。」

善意如果只是感動，終將隨時間淡去；唯有化為持續的行動，才能成為改變的力量。這位男子二十年的陪伴，不僅是一段動人的人生故事，也是一個時代的提醒—在這個節奏快速、關心容易被分心的社會，真正的幫助不在於給予多少，而在於願意留下多久。

改變，往往始於一個微小的行動。或許我們無法改變所有命運，但每一次願意停下腳步的關懷，都是讓世界更溫柔的一份力量。