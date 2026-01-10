用雙手付出更珍貴 實業家夫妻布施同行

上人行腳，今天在彰化靜思堂，舉行第一場歲末祝福，今年受證的慈濟志工，有一對實業家夫婦、曾永耀和林素卿，平常帶領萬人團隊，事業很忙碌，但他們同時選擇、放下身段、參與社區活動、回饋社會。

實業家曾永耀和太太林素卿，同時受證為慈濟志工，他們曾在工作領域帶領上萬人的團隊，商場上呼風喚雨，卻甘於縮小自己做慈濟。 慈濟志工 曾永耀：「交錢很容易 當然很容易，但是你要跟上人走，要布施 要什麼 不簡單，要很多時間 自己來調整。」

經常參與社區活動，付出之後的甘甜更加堅定行善之路，夫婦兩人攜手同行。 慈濟志工 林素卿：「在我們這個階段，孩子孫子都已經告一個階段，我們希望能做利益人群的事情。」

「 我們決定助他們一臂之力。」

秉持助人理念，彰化慈濟志工從2004年起，每個星期風雨無阻出入火車站月台，協助和美實驗學校學生平安返家，持續20多年不間斷。「 人間菩薩 捨我其誰，對的事 做就對了。」

證嚴上人開示：「福 是要自己造出來，不是你為我祝福，我為你祝福 不是用嘴說，是將我們的心，身體力行去付出，這做得自己也歡喜，大家也很歡喜。」

上人期勉大家，用愛鋪出一條福慧之路，從學習到覺悟，讓人生更有價值。

