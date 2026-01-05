用雙手守護飛翔 街友化身野鳥守護者

肯亞的鳥類正面臨棲息地喪失、中毒、撞擊電線以及人類活動的威脅，一名曾經流落街頭的男子，卻是當地野鳥的守護者，多年來，他自發救援超過20種野鳥，默默填補了保育體系的缺口。

頭上頂著一隻黑鳶，肩上和手中還有兩隻鴿子，對他來說，這些鳥不是負擔，而是家人。奇特的緣分，從童年開始。

救援志工 馬古塔：「我那時住在納庫魯湖國家公園附近，有空就偷偷跑進去看鳥和湖，我就是從那時開始，對照顧和拯救小鳥產生熱情。」

多年來，馬古塔救過20多種野鳥，不論是因疾病或人類活動而受傷，都在他細心看顧下痊癒。

救援志工 馬古塔：「牠們回到大自然都過得很好，很快樂，我的任務就是確保牠們沒事，然後讓牠們回到自然。」

但這條路並不容易，馬古塔曾長期流落街頭，甚至和受傷的鳥一起露宿街頭。尋找食物和棲身之所，每天都是挑戰。

救援志工 馬古塔：「像禿鸛這種食腐類野鳥，要吃很多肉，有時候我真的找不到足夠的食物，只好在牠們還沒完全康復前，就提早野放。」

專家指出，肯亞的鳥類正面臨棲息地喪失、中毒、撞擊電線以及人類活動造成的危害。在復育中心極度不足的情況下，馬古塔這樣的志工，填補了重要的空缺，在街頭，守護每一雙等待再次起飛的翅膀。

