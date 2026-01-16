用雙手行善造福 積累生命大福田

堅定做志工，剛看到的人物只是一個縮影，在台南還有一大群人，有長輩用心付出，幼兒園的孩子，也同樣有顆行善的心。

幼兒園幼童當主廚，煮出蔬食便當，熱騰騰地送給最愛的師公上人。

台南大愛幼兒園幼童：「上人這是我們準備的便當。」

證嚴上人開示 ：「熱騰騰的，好 師公1個人吃2個嗎，(一個飯 一個菜)。」

台南大愛幼兒園學童作便當募心募愛，學習生活技能又能行善！

「莫忘竹筒歲月初心，師公上人 我們要，跟您一起弘法利生。」

上人行腳台南，志工們也分享環保與做福田的付出點滴，82歲杜李月香，13年來如一日！

慈濟志工 杜李月香：「我跟自己說 我沒空老，覺得我越做越高興，越做越健康 我要做到老，做到最後一口氣。」

證嚴上人開示：「很有智慧 就是發好願，這樣一直做下去就對了。」

堅守福田勤耕耘，只因堅信佛法！

證嚴上人開示：「佛法很深 佛法也很簡單，用真誠的心 來接受佛法，那就是很簡單 聽法 相信，就是發心去做，菩薩要團體 要彼此分享，彼此警惕 彼此相行菩薩道，我們有辦法在菩薩群中，所以我常說 這就是福。」

菩薩成群，在台南靜思堂中，也緊緊牽著彼此的手，菩薩道上走得長遠！

