用雙腳串起全台愛心 盲人環台「為公益而跑」溫暖抵中

【警政時報 江雁武／綜合報導】社福台灣盲人環台協會自114年12月27日起展開為期16天的第九屆「盲人環台為公益而跑」行動，透過實際路跑串聯全台愛心，為弱勢家庭募集年菜與冬令關懷資源。114年12月30日跑者隊伍抵達台中補給站「惠明視障者教養院」與「台灣視多障協會」，在溫暖掌聲與祝福中完成重要一站。

盲人環台為公益而跑抵台中，扶輪社攜手社福募集年菜送暖全台。(圖/記者澄石翻攝)

臺中市政府社會局副局長廖宗侯代表市長盧秀燕到場，向視障跑者及陪跑團隊表達高度敬意，肯定其以堅毅行動為弱勢發聲，也感謝民間社福與公益團體長期投入視障及視多障服務，成為社會安全網不可或缺的重要力量。

第九屆活動於114年12月27日自台北市南門國中啟程，採逆時針方式環繞台灣一周，預計於115年1月11日返回台北田徑場畫下句點。全程橫跨22個縣市、總距離近700公里，被譽為「全台時間最長、距離最遠的公益跑行動」，沿途號召數千名跑友、視障陪跑員與視障朋友分段參與，讓公益關懷隨著腳步遍及全台。

用雙腳串起全台愛心，盲人環台為公益而跑溫暖抵中。(圖/記者澄石翻攝)

主辦單位指出，因應2026年國際扶輪世界年會（Taipei）即將登場，本屆活動在國際扶輪全台12個地區指導下，由各地扶輪社共同響應，訂下「募集3萬份年菜、送出超過3,000萬元冬令關懷資源」的目標，並攜手24個社福團體，向國際展現台灣溫暖且深厚的公益能量。

本屆跑者陣容堅強，包括首位完成視障環台、也是第十度環台的吳春成，以及吳鎮安、完成超級鐵人賽的古奇哲、師鐸獎得主徐薇雅等資深跑者；另有饒賀凱、宋涵涵、江松遠等新血加入，並由約50人組成的專業陪跑團隊全程守護。國際方面，香港自閉症跑者與日本超級馬拉松好手關家良一，陪同78歲日本視障跑者保科清一完成環台壯舉，展現跨國、跨障別的生命連結。

跨障別、跨國界同行，盲人環台公益跑傳遞希望。(圖/記者澄石翻攝)

台中站活動中，惠明視障者教養院熱情準備佳餚迎接跑者，尊博公司團隊協助備餐，湯尼菓子森林與新東陽提供點心與補給，現場並由視障者帶來精彩演出，展現自信與生命力。公益捐贈方面，國際扶輪3461地區捐贈40萬元支持活動，並分別捐助台灣視多障協會與惠明視障者教養院；台中馬拉松扶輪社亦捐贈15萬元予十方社會福利基金會，匯聚社會各界善心。

主辦單位表示，惠明視障者教養院目前照顧94位重度及極重度視多障院生，營運與照護需求龐大；台灣視多障協會則持續推動成立社區家園，盼為視多障者打造更有尊嚴與安全感的未來。「盲人環台為公益而跑」不只是一場挑戰體能的行動，更是一段用雙腳串起社會關懷、讓希望持續前行的旅程。

近700公里公益接力，盲人環台跑者台中站感動人心。(圖/記者澄石翻攝)

主辦單位特別感謝尊博科技公司、湯尼菓子森林、社團法人臺中市馬拉松扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，以及國際扶輪3461地區總監蔡陽明的支持；並感謝台中馬拉松扶輪社、台中曙光扶輪社、豐原東區扶輪社、台中中英扶輪社、台北公益路跑扶輪社、草悟道酷跑團、凱達音樂國際事業有限公司、今傳媒、吸引力傳媒及警政時報台中分社等單位共同響應，攜手促成本次公益活動圓滿完成。

本次活動亦獲多位中央與地方民意代表及相關單位代表到場支持，包括立法院副院長江啟臣副主任呂明杰、立法委員楊瓊瓔及其秘書李賢龍，臺中市政府社會局副局長廖宗侯、身心障礙福利科科長吳怡萍，大雅區公所課長歐忠仁，交通部高速公路局中區養護工程分局業務科長林華燦，以及市議員古秀英、市議員古秀英特助何特助；另有市議員賴朝國秘書林義強、市議員吳呈賢秘書劉孝民、市議員吳建德秘書羅智揚、市議員周永鴻特助陳永偉等人蒞臨現場，共同為公益行動加油打氣。

扶輪社響應國際年會，盲人環台跑募集3萬份年菜。(圖/記者澄石翻攝)

台灣盲人環台協會表示，「盲人環台為公益而跑」不僅是一場體能挑戰，更是一段用雙腳串起社會關懷的旅程，期盼透過每一步奔跑，讓更多人看見視障與視多障者的勇敢與堅持，也讓溫暖與希望送進更多需要的家庭。

