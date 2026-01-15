用雙腳感受臺南年味 春節散步導覽加開登場

記者王勇智／臺南報導

為迎接115年農曆春節連續假期，臺南市觀旅局今（15）日指出，臺南散步導覽12條免費定時導覽路線，於2月14至22日春節期間加開31梯次，共計63梯次，除了2月16日（除夕）之外皆有梯次可報名；路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等觀光熱區，歡迎遊客用雙腳漫步巷弄，展開輕鬆又深度的城市小旅行。

觀旅局指出，春節期間加開梯次的導覽路線主題多元，包括歷史街區、老街巷弄、港灣聚落、溫泉鄉及特色生活場域，每條路線各具特色，適合親子、全家或朋友同行，讓民眾在走春之餘深入體驗臺南的文化底蘊。

觀旅局提醒，各梯次名額有限，部分熱門路線可能快速額滿，活動前2週即開放網路報名，建議民眾提前規劃；春節期間各路線解說時間及服務梯次資訊，請參考「115年春節免費定時導覽解說梯次彙整表」，並至臺南旅遊網「臺南散步導覽」頁面查詢各路線介紹及網路預約報名（https://www.twtainan.net/zh-tw/statics/tainan-walking-tour/）。

此外，另亦有「臺灣第一鹽散步路線」、「新營甜糖文化漫遊」、「來去走讀A贏」、「尋覓．探索神秘蔴荳港」、「永康大灣聚落散步路線」、「水交社文化園區散步路線」及「永康三崁店糖廠散步路線」等免費預約導覽路線，歡迎遊客及市民預約報名參加。

臺南散步導覽路線涵蓋中西區、安平區、鹽水區及白河區等觀光熱區，歡迎市民與遊客用雙腳漫步巷弄，展開輕鬆又深度的城市小旅行。（臺南市政府提供）

