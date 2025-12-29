用雙腳為夢想加油 「2025全國 Easyfit向愛公益路跑」溫暖落幕

「2025全國 Easyfit向愛公益路跑」溫暖落幕。（圖：得展棉業執行長張惠英左三）

為推動基層體育運動、促進家庭親子互動，由中華民國運動指導協會與得展棉業股份有限公司共同主辦的「2025全國 Easyfit向愛公益路跑」，於12月28日在彰化縣員林市南區公園圓滿落幕。活動吸引眾多運動愛好者、親子家庭與各地跑者熱情參與，以實際行動支持正在追夢的基層運動小選手。

Easyfit得展棉業執行長張惠英表示，本次活動吸引近2,000名選手報名參加，其中亦包含不畏逆境、勇敢站上起跑線的特殊選手，讓人深受感動，更感謝所有協辦與贊助單位的熱情支持，讓活動得以順利舉辦，展現企業與社會攜手投入公益的力量。

廣告 廣告

活動當天現場氣氛熱絡，從清晨暖身到起跑鳴槍，跑者們以汗水寫下屬於自己的公益里程。主辦單位Easyfit得展棉業表示，本次活動成果將捐贈予彰化縣高級中學以下培育選手之運動團隊，實際挹注基層體育資源，協助更多孩子在良好支持下持續接受訓練、安心追逐運動夢想。

Easyfit得展棉業指出，「2025全國Easyfit向愛公益路跑」不僅是一場運動賽事，更是一項結合公益、教育與希望的行動。未來也將持續透過運動串聯社會力量，陪伴更多孩子在逐夢的跑道上穩健前行。

關於Easyfit得展棉業

得展棉業自1985年創立，以創新與服務為宗旨，做出最好穿、最舒適的商品，現在用Easyfit純棉除臭商品來傳送幸福與輕鬆自在，商品通過多項國家級認證，為業界永久抗菌領先指標，高品質中價位的創新服務，廣大的消費者買得Easy、穿得Easy、生活更Easy。