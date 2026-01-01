用雙腳跑出愛 盲人公益路跑串聯企業為弱勢募年菜

若竹兒教育基金會董事長林朋輝(中)代表接受「愛心年菜」5萬元捐款。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】由台北公益路跑扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，以及國際扶輪台灣12個地區共同主辦的「第9屆盲人環台為公益而跑」活動，於114年12月27日正式開跑，挑戰每日全程馬拉松42公里，為期16天，展開一場橫跨全台的愛心長征，為社福團體募年菜，今(1)日第6天上午抵達財團法人若竹兒教育基金會，受到在地嘉賓熱烈歡迎。

此次活動匯集近50位參與者，包括多位視障與身心障礙馬拉松選手及陪跑團成員，如視障跑者吳春成、吳鎮安、饒賀凱、宋涵涵、李宏祐、徐薇雅、古奇哲、江松遠，香港自閉症跑者曾載善（善仔），以及日本視障跑者一保科清等人，共同以跑步傳遞希望與善念。

「盲人環台為公益而跑」不同於一般路跑活動，除實踐跑步環台的夢想外，更肩負公益使命，為全台20多個社福團體募集愛心年菜，每份年菜以1,000元為認捐單位，募集目標為3萬份，期盼在環台過程中串聯企業、跑友與社會各界力量，為弱勢族群減輕年節負擔。

此次募集對象涵蓋多個身心障礙與弱勢服務單位，包括中華民國自閉症總會、仁友愛心家園、香園紀念教養院、惠明視障者教養院、台灣視多障協會、國立雲林特殊教育學校、天主教善牧基金會、匠愛家園、若竹兒教育基金會、宜蘭縣自閉症協會、花蓮家扶中心、牧心智能發展中心、聖十字架療養院、漸凍人協會、人安基金會等國內外多個機構。

活動當天，由若竹兒教育基金會董事長林朋輝代表接受「愛心年菜」5萬元並頒發感謝狀。與會貴賓包括立法委員蔡易餘、縣社會局局長張翠瑤、民雄鄉長林于玲、縣議員林淑完、縣議員黃啟豪、市議員陳家平，以及鈺通大飯店董事長黃國芳等多位企業代表、各地區扶輪社社長與社友，共同為跑者加油打氣，展現「擁抱陽光、快樂公益」的精神。

董事長林朋輝亦特別感謝鈺通大飯店全額贊助中午餐食並捐助善款，以及多家企業與團體慷慨支持，包括許漢隆捐贈20萬元、恆青機電有限公司10萬元、嘉惠電力股份有限公司3萬元、板橋郵局3萬元、五月雪公益好友會3.9萬元、尚礎工業有限公司與谷王食品工業股份有限公司各2萬元，以及多項實物捐贈，共同促成活動圓滿。