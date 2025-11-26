用電太凶 童子賢喊核綠共存

和碩科技董事長童子賢26日表示，台灣用電量高，呼籲「核綠共存」。（王德為攝）

第30屆聯合國氣候變遷大會（COP 30）上周落幕，和碩科技董事長童子賢26日出席解析論壇時，直言台灣目前的減碳速度仍是全球隊列的「放牛班」，主要碳排仍來自發電，而台灣人均年用電量高達1.2萬度，因此光靠綠電無法支撐，電會不夠用，呼籲應該盡快推動核能、水力、綠能的「核綠共存」策略。

今年是《巴黎協定》10周年，COP 30被視為未來10年氣候行動的關鍵，童子賢以「台灣減碳的過去與未來」為題發表演講，直指台灣在減碳行動已經是放牛班，回顧民國74年，當時台灣在核能使用高峰期，乾淨電力占比達63％，但到了113年，比率已經下降到17％（已包含4.2％核能），遠遠落後全球平均的41％。

廣告 廣告

童子賢表示，工業革命以來，生產力大幅提高的同時，也帶來了氣候變遷的巨大威脅，包括小冰河期對社會動亂的影響，以及全球科學家對氣溫上升的精確推測，證明氣候變遷與人類工業活動密切相關，強調目前國際公認的攝氏1.5度溫控防線已面臨失守。

檢視台灣的能源結構，目前人均年用電量為1.2萬度，遠高於工業大國日本、德國，主要原因為國內高耗能產業的占比相當高，而台灣的主要汙染排放，發電占比一半以上，交通運輸則在13至15％，在全球有排列500個最大的二氧化碳排放點位，台灣就有8個，其中包括中火、中鋼以及中龍鋼鐵。

對於政府積極推動的綠電，童子賢認為，只靠綠電根本無法支撐龐大的用電，應該從根本調整能源結構，且各國經驗顯示，新興的太陽能、風電只占約14％供電，要滿足逐漸成長的用電量，應該納入穩定的乾淨電力來源。

童子賢表示，台灣應該與國際同步，推動「核綠共存」策略，提升乾淨電力的占比，像是瑞士、歐盟雖有核電的爭議，但目前核能在歐盟中的占比仍有23％，而在全球GDP占比達8成的22國家都認為，核能發電應增加3倍。