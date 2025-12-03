用電鍋簡單上菜！原汁豬腳湯
原汁豬腳湯_電鍋料理 名店口味
基隆夜市有家原汁豬腳湯極富盛名，每次去總是大排長龍。我想在家複製這樣的好味道，省略了費時熬高湯的步驟，改用滿滿的蒜頭和濃醇的高粱酒，用電鍋簡單熬煮出媲美名店的原汁好味道！完全沒有豬腥味，只有滿滿鮮甜味♪★
愛料理提醒：禁止酒駕、未成年請勿飲酒、飲酒過量，有礙健康
食材
新鮮豬腳, 600g
蒜頭, 1米杯(100g)
薑片, 2片
38度金門高粱酒, 1米杯
清水, 4米杯
調味料
鹽巴, 適量
沾醬
薄鹽醬油, 適量
紅辣椒, 適量
料理步驟
步驟 1：備好所有食材。豬腳事先冷水汆燙，並冷凍12小時(詳如步驟2)。蒜頭剝除外膜，薑切片，紅辣椒切圈狀，備用。
步驟 2：【豬腳前置作業】起一鍋冷水，放進豬腳，水量略淹過即可，用小火煮至水面開始冒起大泡泡(水大滾前)，水面浮出的血水髒污會越來越多，耗時約30分鐘，此為去除豬腥味重要步驟，需有耐心。接著再撈出沖冷水洗淨髒污，待豬腳冷卻即可裝進耐熱塑膠袋，並放進冰箱冷凍12小時，冷凍過的豬腳較易短時間燉軟。
步驟 3：起油鍋(1小匙油)，冷鍋放進蒜頭和薑片，小火爆香3-5分鐘。
步驟 4：取出電鍋，(內鍋)放進所有食材和水量，豬腳不須事先解凍。(外鍋)倒進2米杯水量進行燉煮，開關跳起後再加2米杯水重複一次，耗時約90分鐘。希望豬腳更軟爛，可再重複進行1-2次。燉煮完成再依個人鹹淡喜好，酌量添加[調味料]即可。
步驟 5：最後，將豬腳去骨並切成適口大小，擺上滿滿(嫩薑絲)就可上桌囉！一口豬腳，一口[沾醬]〜好吃極了！
小撇步
1.用的是6人份內鍋。
2.豬腳要新鮮，搭配冷水慢火汆燙，豬腥味不再有。
3.用的是豬前腳，肉多而筋少。
4.使用高粱酒，味道醇厚略帶酒香，也可改用米酒。
5.蒜頭略炒香，湯頭較濃郁。直接入鍋煮，湯頭較清爽。
6.蒜頭烹煮後易破碎，湯汁可用篩網過濾一次較清澈。
7.豬腳先熱後凍，烹調時間可縮短。反之則須延長時間。
