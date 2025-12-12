用音樂寫下重生之路 張峰議感念恩師顏正國生前囑咐

記者王丹荷／綜合報導

歷經人生低谷的更生人，用音樂找回陽光的「逆光重生的創作人」張峰議，耗時9年推出首張全創作專輯《有故事的人》，今（12）日舉辦發片記者會，他表示10首親筆創作的作品，完整記錄下自己從谷底逆轉重生的旅程，那些痛苦的經驗，如今已化作成長的印記，也透露恩師顏正國生前特別囑咐，「滿招損，謙受益！」好好的、用力地往上爬，就是給他最好的報答。

從一無所有到發行專輯，這段路張峰議走了整整9年，過去因誤入歧途入獄服刑，在獄中寫了很多歌，2020年假釋出獄後，他四處投稿自己的作品都沒人理，「最後只有顏正國（國哥）回我訊息。或許我跟國哥都是同樣在「培德山莊」（臺中監獄）的緣故吧！國哥他發了1條訊息給我：「你好，你的歌我聽到了，我們見個面吧。」

廣告 廣告

張峰議強調，這個訊息，確實給他這個前途飄渺的更生人，帶來了很大的希望！「之後，我寫的歌，也成為了微電影《卸妝》的主題曲；2022年顏正國的長篇電影《少年吔》主題曲，國哥也是用了我的創作，他還替我在電影安插了1個角色。」

專輯《有故事的人》象徵著張峰議對生命的真實反思，對家庭的感恩，以及對夢想的堅持，其中主打歌〈我選擇的路〉，寫下他在人生最黑暗時刻仍不願放棄希望的心情；第二主打〈就算可憐〉則是首帶著自省意味的作品，誠實面對人生的脆弱與錯誤，展現男人承擔責任的勇氣。張峰議說：「每一首歌，都是我的人生縮影，也是心靈的映照。或許它不是完美的，但一定是誠實的。」

張峰議也遺憾表示，顏正國生病期間一直用各種理由不願他探視，總說只是小問題，希望他安心做專輯，9個月沒能見面，沒想到再來就收到顏正國病逝的消息。張峰議也說，「這張專輯，我想獻給一路上扶持我、啟發我、陪伴我走過低潮的人。無論你現在還在，或已經離開。」未來將規劃一系列宣傳活動，包括專輯分享會與現場演出，期待能與歌迷面對面交流，把音樂裡的真實故事親自唱給大家聽。

張峰議出席新專輯《有故事的人》發片記者會。（金室音樂提供）

張峰議感念恩師顏正國的提攜，一時紅了眼眶。（金室音樂提供）