用音樂看見世界 花蓮宜昌國小鄉土歌謠獲花蓮特優

師生合影

提供學生多元學習管道，花蓮縣立宜昌國小音樂團隊，近年來發展「鄉土歌謠」，深耕東南亞語系，獲得花蓮縣114學年度師生鄉土歌謠比賽特優，並取得花蓮代表權。學校期盼，除了奠定學童歌唱技巧，也從歌曲中獲得國際視野、成就感以及自信心。



平常在學校裡要學臺灣台語、臺灣客語，還有英語課，到了合唱團，還要學唱東南亞歌謠，六年級古李姿妤說，雖然發音真的有點難，學會了、登臺順利演出，就很有成就感。



宜昌國小合唱團指導老師蔣秀侖說，孩子們的生活中，很少有機會接觸不同國家的文化，透過歌曲，小朋友可以學習不同國家的童謠、從歌詞中瞭解他們的生活，還可以多學一種語言，無形中，就拓展了孩子們的視野。六年級康芊芊就說，鄉土歌謠，讓她知道不同國家的生活樣貌。



宜昌國小表示，鄉土歌謠不僅是歌唱競技，透過音樂，可以為孩子建立對族群文化的尊重、懂得欣賞不同文化之美，而獲得花蓮代表權，更能提升學童的自信與成就感。