用音樂與故事陪伴成長 彩虹愛家《最好的師傅》校園巡演完美收官

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】彩虹愛家文教基金會2025年兒童音樂劇《最好的師傅》校園巡演自12月3日展開，今（最終場）於河堤國小溫馨落幕。此次巡演走訪高雄市14所學校、完成30場公益演出，透過音樂與故事陪伴孩子感受生命教育的力量，也為今年的校園巡演寫下圓滿篇章。

本次演出由福山文府 Drama 劇團志工全力完成，從劇本討論、角色分配、音樂創作到服裝道具製作，皆投入長時間籌備與心力。演出期間，志工們甚至克服工作與健康限制，只為呈現最完整、最真摯的演出給孩子。河堤國小校長杜昌霖表示，孩子需要溫柔而正向的引導，彩虹愛家用藝術搭建理解與尊重的橋梁，志工以生命演出生命，帶來深刻感動。

輔導主任洪楠傑指出，《最好的師傅》以古代為背景，結合中國風音樂與古裝舞蹈，描繪師生互動與成長歷程。劇情涵蓋親師生溝通、面對挫折、謙遜請益及建立責任與愛的關係，具體呈現「傳承、感恩、勇氣、夢想、堅強」等核心精神，幫助孩子在故事中學習面對挑戰，並在陪伴下成長。

觀賞演出後，學生林芸分享：「我最感動的是師傅一直陪著大家練武，老師也像師傅一樣，在我們失敗時給予力量與方向。」六年級學生蕭楠熹則表示，劇團的表演生動有趣，讓他學到遇到困難不要害怕，因為周遭有許多人願意幫助，學習是一件幸福的事。

彩虹愛家基金會團長黃婷儀強調，「有孩子的地方，就應該有故事可聽、有音樂劇可看！」基金會每年年底推出原創兒童音樂劇，至今已完成25部作品，長期以戲劇融入生命教育，為孩子示範以鼓勵取代責備、以理解取代標籤。《最好的師傅》雖已落幕，但善良、勇氣與感恩的種子將在孩子心中持續生長。（圖╱河堤國小提供）