南部中心／綜合報導

邁入第24屆的阿里山日出印象音樂會，元旦清晨在阿里山祝山觀日平台舉行，融合爵士、搖滾與古典音樂風格的演出，帶給現場遊客，精彩音樂盛宴，翁章梁也預告，今年嘉義還有一項大活動，就是台灣燈會，歡迎大家一起到嘉義。

用音樂迎接新年第一道曙光 阿里山日出印象音樂會

第24屆阿里山日出印象音樂會，氣勢磅礡開場，數千名熱情遊客湧上阿里山祝山觀日平台共襄盛舉。（圖／民視新聞）

海拔2400多公尺的阿里山上，黑夜中傳出輕快音樂，要以盛大音樂會迎接破曉。有別於去年的陰雨綿綿，元旦天氣不錯，邁入第24屆「阿里山日出印象音樂會」，氣勢磅礡開場，數千名熱情遊客湧上阿里山祝山觀日平台共襄盛舉，打頭陣的是成立28年的樂興之時管絃樂團，是台灣最頂尖的管絃樂團之一，帶來芭蕾舞劇、台灣民謠跟電影配樂，表演風格相當多元。主持人高蕾雅跟SKYLINE天際線融合爵士樂團，演出改編的鄒族傳統歌謠，則把現場氣氛推到最高點。

融合爵士、搖滾與古典音樂風格，在阿里山上激盪出全新音樂火花，也讓現場遊客，沉醉在樂曲與山林交織的跨界音樂盛宴。（圖／民視新聞）

擁有多座金曲獎肯定的董事長樂團，則特別獻唱，為嘉義縣寫的歌。董事長樂團：「嘉義你的甜蜜，尚鮮。」融合爵士、搖滾與古典音樂風格，在阿里山上激盪出全新音樂火花，也讓現場遊客，沉醉在樂曲與山林交織的跨界音樂盛宴。嘉義縣長翁章梁：「大概五點半，整個在一片黑暗，慢慢慢慢的整個天開始亮，天亮了以後我們看到，哇好大的濃霧，雖然太陽我們看不到，但整個天氣非常好，那2026年是我們嘉義展現，過去七年來所發展累積的一些成果，我們希望在台灣燈會裡面，盡情的釋放。」雖然今年仍因為雲層太厚，遊客沒有如期看到曙光，但眾人在悠揚的音樂聲中，迎接2026年元旦日出，也為新的一年注入滿滿能量。

