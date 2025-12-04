用音樂閃耀世界 台鋼科大卓玉芳奏出冠軍人生

記者鍾和風/高雄報導

台鋼科技大學再傳藝文佳績！休閒運動管理系三年級學生卓玉芳同學，日前參加2025年洲際盃音樂大賽，憑藉精湛的琴藝與穩健自信的台風，在競爭激烈的爵士鋼琴組中脫穎而出，榮獲第一名最高榮譽。卓同學以其對理查·克萊德曼經典作品《星空的鋼琴手》的細膩詮釋，深深打動評審，獲得高度肯定，捷報傳回校園，全校師生同感驕傲與欣喜。

洲際盃音樂大賽秉持「倡導音樂教育、切磋音樂造詣、發掘音樂人才」的宗旨，致力於打造國內外音樂學習者專業且具指標性的展演舞台。卓玉芳同學此次榮獲洲際盃冠軍，不僅展現其在音樂領域的卓越天賦與長期不懈的努力，更是台鋼科大推動適性教育、鼓勵學生多元發展的具體成果。

卓玉芳同學演奏《星空的鋼琴手》曲目。(圖/台鋼科技大學提供)

卓玉芳同學同時也是學校的特殊教育學生，自幼即展現優異的專注力與高度音樂性，擅長大提琴及鋼琴。在家人長年的陪伴與啟發下，持續深耕音樂領域，並透過音樂傳遞喜悅與感動給自己與聽眾。此次勇奪國際賽事冠軍，再次印證了潛能無限，只要在適切的環境與支持下，每位學生都能在屬於自己的舞台上發光發熱。

身心健康中心巫珍宜主任表示，台鋼科技大學始終秉持關懷與支持的教育理念，陪伴校內所有學生，特別是特殊教育學生，在學習與成長的道路上穩健前行。她也期勉同學們在這個友善、有愛的校園環境中，勇於突破自我限制，不斷發掘與實現自身潛能，為未來累積堅實能量。

台鋼科大未來也將持續投入資源，打造兼具專業培育與人文關懷的優質校園環境，鼓勵所有學生勇敢追夢，在更寬廣的國際舞台上持續為校、為國爭光。