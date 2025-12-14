用音樂點亮臺北！2025出口音樂節盛大登場

2025出口音樂節於12月13日晚間盛大登場，今年首次移師兒童新樂園舉辦，臺北市副市長李四川特別出席盛會，與市民一同感受音樂帶來的美好時光。

副市長李四川表示，出口音樂節已邁入第15屆，用音樂陪伴大家，展現臺北市獨有的藝術文化及城市活力。今年特別以跨世代為主題，邀請多元卡司同臺演出，並結合兒童新樂園的夜間魅力，前來參與的民眾都能免費暢玩園區遊樂設施，打造前所未有的音樂與遊玩體驗；歡迎大家延伸行程，探索周邊商圈，體驗臺北夜晚的多元風情。

本次出口音樂節最大亮點，就是首度在兒童新樂園舉辦，夜間的兒童新樂園格外閃耀亮眼，遊樂設施與舞臺燈光交織出夢幻氛圍；表演嘉賓動力火車、香蕉哥哥、日本動畫《真珠美人魚》原唱梁世韻、創作歌手163braces，還有深受大小朋友喜愛的《我們的捷米》梁舒涵，帶來許多耳熟能詳的歌曲，不僅喚起青春回憶，更讓不同世代在音樂中找到共鳴，打造一場城市嘉年華。

此外，這次活動園區設有市集餐車，可使用捷運點折抵消費，臺北捷運會員更享有獨家「消費滿百」可憑兌換券領取捷運點20點的回饋優惠；還可使用捷運點現場抽ACER多功能烘乾機、ACER行李箱、由創興實業提供的GE奇異全自動/半自動義式咖啡機，現場會員們非常熱烈參與。

未來臺北捷運將持續提供便利生活體驗，陪伴大家創造更多美好回憶，打造更有溫度的城市生活。

（資料來源：台北市政府）