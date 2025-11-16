用音樂點燃台中夜晚 《玖壹壹南北貳路音樂節》首日逾5萬人次湧入
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】2025《玖壹壹南北貳路音樂節》由KKLIVE與混血兒娛樂主辦，台中市政府新聞局合辦。 於15 日在台中水湳中央公園熱力開唱，成軍16週年的「國民天團」玖壹壹與眾多重量級歌手共同登場，首日吸引超過5萬人次共襄盛舉，兩天活動預估突破 10萬人潮，帶動城市人氣與觀光熱度，將台中夜晚點燃成最熱鬧的音樂嘉年華。
新聞局長欒治誼表示，玖壹壹是深受全台民眾喜愛的在地天團，此次再度選擇台中舉辦大型音樂節，不僅展現藝文能量，也為城市帶來更高的文化凝聚力，期待今天第二夜活動繼續帶給大家最High的音樂饗宴。
欒局長也說，水湳中央公園已成為城市大型活動的重要舞台，市府非常樂見演唱會、音樂節等多元活動在台中落地，未來也會持續提供協助，與大家一起把台中打造成全台最宜居、最有活力的音樂城市。
新聞局指出，昨天首日表演，玖壹壹三位團員以迷彩穿搭帥氣登場，以〈打鐵〉、〈派對俠〉、〈哥哥帶上我〉、〈來個蹦蹦〉等夯曲連發，現場氣氛火熱。健志向滿場樂迷喊話：「感謝大家陪我們走了16年！白天熱、晚上涼，但我們要把氣氛炒到最嗨，讓你們留下一點汗！」。市府也派出跨局處團隊進行現場動線規劃、交通疏導、環境整潔及安全維護，讓活動在安全有序下進行，讓來自全台的樂迷感受「台中式」的貼心與效率。
除了玖壹壹，音樂節嘉賓陣容華麗，包括金曲歌王蕭煌奇與李炳輝合體演出新歌〈輝煌旅行社〉；人氣女團 GENBLUE 幻藍小熊帶來〈COCOCO〉、〈ACT LIKE THAT〉等高人氣曲目；婁峻碩 SHOU 也以多首熱門作品引爆粉絲尖叫。
此外，首組合作嘉賓羅百吉與老婆寶貝組成的經典電音組合更讓音樂節瞬間化身全台最大戶外夜店，〈superman〉、〈那一夜〉及改編版〈癡情男子漢〉掀起高潮。健志感性地說：「羅百吉是我們從小聽到大的偶像，非常感動他能來！」
後續「草屯囝仔」接力與玖壹壹合唱〈少年家〉、〈愛我你會死2018〉，樞育也帶全場大喊「南北貳路！進喔！發喔！」氣氛沸騰不歇。成員阿倉更透露，自己前一天才剛完成從日月潭、橫山到合歡山主峰的極限鐵人挑戰，全程超過 230 公里，在僅睡兩小時後仍精神滿滿站上台中舞台，讓現場觀眾大呼敬佩。
新聞局補充，昨晚玖壹壹共帶來近30首歌曲，安可橋段更播放由「廚神阿基師」獻出的北部客家炒飯彩蛋影片，搭配〈愛的總鋪師〉為全場帶來驚喜，最終以全場合唱〈明天再擱來〉及絢麗煙火為首夜畫下完美句點。
