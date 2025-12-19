用顏色呈現屏東風情 2026創意農民曆「屏境拾光」全台限量免費索取

屏東縣政府全新推出的2026創意農民曆「屏境拾光」即日起全台限量供民眾免費索取。（圖：溫蘭魁攝）

當農民曆不再只是農民曆，屏東縣政府將傳統農民曆的節氣與天文，結合縣內的特色建築和自然景觀，做成藝術感十足的2026屏東農民曆「屏境拾光」，即日起在全台多個指定地點限量供民眾免費索取。（溫蘭魁報導）

屏東縣政府全新推出的2026創意農民曆「屏境拾光」，串聯屏東縣境內重要的公共空間與特色建築，包括短時間就突破百萬人次進場的東港王船文化館、新園鄉的海洋航運園區、大武山、哈尤溪、恆春文化中心民謠館、屏東市的勝利星村、四重溪以及看海美術館等等。

屏東縣政府推出的2026創意農民曆「屏境拾光」不只有傳統的天文與節氣，還有屏東的特色建築與自然景觀。（圖：屏東縣政府提供）

屏東縣政府研考處處長鄞鳳蘭表示，2026屏東創意農民曆「屏境拾光」是以色彩為主軸，讓民眾在翻閱農民曆的同時，也能感受屏東生活的溫度與城市魅力：「這裡面有可以網紅拍照的公共建築物，也有我們自然的景點，同時我們非常有系統的把12個月用12個顏色表現出來。」

屏東創意農民曆「屏境拾光」即日起除了在屏東縣境內像是屏東縣政府和屏東火車站以及各郵局可以領取之外，外縣市包括全台多個高鐵站、火車站的旅客服務中心、高速公路休息區都可以免費領取，詳細發送地點可上屏東縣政府官網查詢。