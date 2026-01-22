用餐做公益 台糖長榮酒店攜手穀粒禾禾陪伴精神康復者走進社區
記者林怡孜／台南報導
台糖長榮酒店長期以「週三公益日」行動關懷弱勢族群，透過民眾用餐捐款方式，協助各類社福團體推動服務。二０二五年下半年與台南市社區照顧協會合作，成功募得約十八萬元經費，協助其服務據點「長樂學堂」改善交通接送與課程規劃，打造更完善的失智長輩日照支持環境。二０二六年台糖長榮將公益焦點轉向精神障礙者族群，攜手社團法人台南市穀粒禾禾身心關懷協會推出「我們都一樣，鼓勵哩好好」週三公益日活動，期望透過持續陪伴與社區支持，協助精神康復者逐步融入生活。
台糖長榮酒店總經理陳彥銘表示，酒店自去年下半年推動週三公益日以來，感受到民眾對公益的熱情支持，只要每週三捐出小小的五十元，就能幫助弱勢團體，這是一件很有意義的事，二０二六年希望號召更多民眾以實際行動支持精神康復者相關服務，台糖長榮酒店希望拋磚引玉，讓更多人關注社會上需要支持的族群，同時也以「不漲價」回饋消費者，邀請大家在享用美食的同時，一起為公益盡一份心力。
