用餐後「1基本舉動」超暖心！網嘆「很少看到了」：國小就有教

生活中心／彭淇昀報導

你有這個習慣嗎？有些人在餐廳用完餐後，會將椅子靠進桌子底下後才離開。不過有網友感嘆，最近觀察到現在越來越少人會這樣做。貼文曝光後，吸引超過104.6萬次瀏覽、5.7讚，不少人認為這只是順手的小動作；還有人直呼，幼稚園、國小有教。

有些人在餐廳用完餐後，會將椅子靠進桌子底下後才離開的好習慣。（示意圖／翻攝自pexels）

有網友在Threads上發文表示，最近發現，現在很少人用餐完，會把椅子靠上再離開，因此他認為，「如果會這麼做的，我想這個人的為人品行一定不會太差」。

貼文曝光後，吸引超過百萬次瀏覽，不少網友紛紛留言直呼，「我會順手靠攏，習慣了，加上不想造成其他人不便，其實就是順手小動作，別扯什麼店員的工作」、「我活到近70，還是會有這習慣物歸定位，在我認為這是基本禮貌」、「我會擦完桌子後順手把椅子靠進去」、「小動作看人品真的很準，因為沒人看的時候才最像本人」、「習慣了，其實就是順手的小動作」、「我會耶，還會順便看一下同行的人有沒有東西忘記拿才走」。

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還有網友分享其他暖心舉動，「還有搭高鐵下車後會把椅背歸正的人」、「我還會把桌上收整齊 讓店員好整理欸」、「上周去了外面吃飯，離開前我老公靠了20張椅子」；還有餐飲業者留言，「看到客人離開前把椅子靠上就覺得好暖，不是因為我們服務人員還要挪，而是覺得基本禮貌跟家教真好」。

對此，有不少人困惑，「我一直以為這是基本的，畢竟國小有教父母也會要求，但長大後發現會這樣做的大概只有1成左右」、「我覺得這是基本的禮儀，但現在很少人做到了」、「那不是基本的嗎」、「這不是幼兒園、國小老師都會教的嗎？離開座位椅子就要靠好，還是我老了，現在老師都沒教這個？」。

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