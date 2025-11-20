用餐爆口角KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞逮8人

南部中心／鄭榮文 嘉義報導

20日凌晨一點多，嘉義市有兩派人馬先是在餐廳爆發口角，緊接著在KTV外又狹路相逢，雙方大打出手，其中還有人開車衝撞，導致對方當場被撞飛，警方循線逮捕參與大亂鬥的八個人，並依聚眾鬥毆罪嫌送辦。

用餐爆口角、KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞！嘉市警逮8人

嘉義KTV外大亂鬥，一男子遭轎車撞飛，倒在地上對方繼續打。（圖／翻攝照片）

KTV外頭兩派人馬大亂鬥，這時白色轎車突然高速往前衝，一名男子當場被撞飛，力道之大連KTV外牆裝潢都碎裂，儘管男子已經奄奄一息倒在地上，但有人繼續上前毆打，還有人出腳猛踹，這時受傷男子的同夥，開車前來救援，幾名男子下車後就對著車輛猛砸，聲音之大連馬路旁的住戶都聽得到。警方獲報到場，涉案的多人早已鳥獸散，只剩已經被毀損的車輛留在現場，員警除了將已經受傷的男子送醫，同時也很快將參與鬥毆的雙方人馬共八人逮捕歸案。

廣告 廣告

用餐爆口角、KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞！嘉市警逮8人

嘉義街頭大亂鬥，打人砸車警方逮捕八人依法送辦。（圖／翻攝照片）

警方說，遭撞飛的陳姓男子以及開車行兇的張姓男子，在嘉義市一間餐廳就發生口角，結果又在KTV外狹路相逢，最後引發成持械互毆的狀況。嘉市警第一分局分局長吳正文：「將涉案人依刑法聚眾鬥毆，妨礙秩序等罪嫌報請嘉義地檢署偵辦。」酒後衝突，有人進了醫院、有人進了警局，由於雙方都各自有三人以上，因此依聚眾鬥毆罪嫌送辦，未來刑責也將加重，要讓這些為非作歹，敗壞治安的不法份子，受到應有制裁。

原文出處：用餐爆口角、KTV外狹路相逢 持械鬥毆開車撞！嘉市警逮8人

更多民視新聞報導

她不在床上！媽媽監視器驚見女嬰卡床縫 電話叫不醒爸爸釀悲劇

嘉義KTV深夜變戰場！2派人馬街頭大亂鬥 還開車衝撞1人重傷

房仲副店長1週「激戰女業務6次」 內容曝秘書妻崩潰

