用餐邀請

邱逸華

用餐邀請

請你盛裝或，卸妝

我們午茶，氣氛燈下，一起吃晚餐

餐禮如儀，湯匙刀叉輕聲鏗鏘

讓我優雅地將油花

分配到腰圍上

而你多拿一點無妨

（分享是甜，誰在乎星星指南）

細細咀嚼、回味

多年來不必瘦身的營養日常

肚皮熱了，手心就暖

過剩的愛情，除了重訓

便用來熟成美麗的孩子

（分享是脂肪，我們就是米其林）

浪漫是你們的窄版洋裝

而我們把身體裝進寬鬆的帽T

繼續慢跑、吸地、拌嘴、炒飯

溫柔燃燒，並慎重地

一起用餐

用熱量守恆定律

點亮晨光早餐

