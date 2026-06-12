用香氣為感官降溫！精選9款香氛護手霜，舉手投足散發迷人氣息 | ELLE

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天氣越悶熱，越需要用香氣替心情降溫！ELLESHOP精選9款香氛護手霜，從清爽明亮的柑橘調、療癒的茶香調，到近期討論度超高、連CORTIS馬丁都愛用的SW19 Midnight，不只滋潤雙手，更爲夏日生活注入一抹清新。

>>15款「香氛護手霜」推薦！不粘膩、易推開，滋潤肌膚同時在手上持久留香，細膩香調一抹自帶高級氛圍

護手霜推薦：Atelier Cologne 「赤霞橘光香氛護手霜」

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作為「柑橘調專家」在香氛圈享負盛名的歐瓏，是收藏家的必備之選。赤霞橘光護手霜豐盈的血橙果香，重現夏日地中海假期的歡愉，有助舒緩緊張的情緒。

Atelier Cologne，香氛護手霜-赤霞橘光，NT.980。

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護手霜推薦：SW19「Midnight 香氛護手禮盒組」

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韓國聖水洞香氛品牌SW19，以一天時序為靈感，打造專屬的氣味記憶。Midnight香氣為CORTIS馬丁愛用款，前調鈴蘭的清香與白蓮花，帶來輕柔、純淨的氣息，而基調的麝香更添一絲神秘的魅力。



SW19，Midnight｜香氛護手禮盒組，NT$2,600。



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護手霜推薦：kuoca「黑茶護手霜」

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韓國品牌Kuoca源自義大利語「廚師」，運用匠心調配每款香氣。岩蘭草、癒創木與乾燥黑茶交織，木質調中帶有茶韻，再以小豆蔻與廣藿香提升層次。輕盈質地夏天用也舒適不厚重。

kuoca，黑茶護手霜，NT$820。



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護手霜推薦：LINLANG「喀什米爾癒木護手霜」

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護手霜揉合茶萃取、人蔘根與維他命B12等成分，溫和調理手部肌膚。前調紫羅蘭與小荳蔻點綴，隨後迎來雪松、皮革與檀香，忙碌的工作中也能被溫柔療癒。

LINLANG，喀什米爾癒木護手霜，NT$880。

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護手霜推薦：Maison Louis Marie「No.09 模里西斯護手霜」

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承襲植物學的傳統，No.09 模里西斯護手霜以清新柑橘與黑胡椒開始，搭配雪松與麝香中調，最後香根草與琥珀完美收尾。不僅舒緩肌膚，也留下迷人的香氣。

Maison Louis Marie，No.09 模里西斯-護手霜，NT$720。

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護手霜推薦：John Masters Organics「柑橘護手霜」

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質地柔滑的護手霜，含玫瑰果萃取物和茶葉萃取物，能滋潤肌膚角質層，使乾燥的雙手恢復柔嫩。伴隨明亮柑橘調喚醒感官，為早晨增添儀式感。

John masters organics，me系列｜柑橘護手霜，NT$450

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護手霜推薦：moi 「香氛抗菌護手霜二入組」

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網友盛讚的moi護手霜，99.9%抗菌同時潤澤不黏膩，以中性木質調為基底，廣藿香尾韻賦予平靜的感受。無論自用或送禮都展現好品味！

moi，香氛抗菌護手霜二入組，原價NT$980，特價NT$790。

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護手霜推薦：FRAMA「護手乳 Herbarium」

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丹麥品牌FRAMA的護手乳滋潤肌膚，讓肌膚保持柔軟，是日常保養不可或缺的用品。清新柑橘融合細膩的草本底蘊，以及木質花香，讓⼈想起漫步在花朵盛開的植物園。

FRAMA，護手乳 Herbarium-375ml，NT$2,880。

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護手霜推薦：VÖODÖOMÖI「好魔喚醒高級香水護手霜」

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深受時尚人士喜愛的護手霜，共有玫瑰、茉莉、青檸等六種香調，輕盈橄欖油基配方修護肌膚，舒緩乾燥不適，大人小孩都能安心使用。

VÖODÖOMÖI，好魔喚醒高級香水護手霜，NT$850。

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