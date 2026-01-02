用香蕉打敗中國！「台蕉9號」戰勝恐怖真菌 將取代中國華蕉成全球主流

台灣研發抗病台蕉9號完勝中國華蕉，以頂尖農業科技守護全球免於滅絕。 圖：翻攝自「財團法人台灣香蕉研究所 」

[Newtalk新聞] 全球香蕉面臨滅絕浩劫，台灣屏東成功開發出抗病力極強的台蕉 9 號，準備取代市佔最高的中國華蕉。這場農業科技戰不僅守護了全球果盤，更讓台灣在國際舞台完勝中國。曾於中央研究院擔任訪員的劉哲瑋表示，這並非傳說，而是台灣人守住最後防線的真實奇蹟，展現出台灣農業科技在逆轉勝的強大實力。

劉哲瑋說明，大眾每天在超市、超商隨手買到的香蕉，其實正瀕臨一場全球滅絕的浩劫。劉哲瑋指出，目前的貿易品種主要是卡文迪許(Cavendish)，由於香蕉是採無性生殖生產，導致全世界香蕉的基因幾乎一模一樣。劉哲瑋表示，這種情況下「就像複製人一樣」，這意味著只要有一種疫疾使一株香蕉患病，全世界的香蕉都沒有抵抗力。

廣告 廣告

劉哲瑋進一步強調，目前有一種恐怖的真菌「黃葉病 TR4」被喻為香蕉的癌症，正在全球蔓延。劉哲瑋指出，這種病菌能潛伏在土壤中 30 年不滅，一旦感染，香蕉園只能廢耕。劉哲瑋說明，當年祖父母輩吃的那種更香甜的「大麥克香蕉」，就是這樣徹底從世界貿易舞台消失的。當全球科學家對 TR4 束手無策時，全世界的目光都轉向了台灣屏東的「台灣香蕉研究所」。

劉哲瑋表示，自 1970 年成立以來，這裡就是全球香蕉研究的殿堂。劉哲瑋指出，財團法人台灣香蕉研究所搜集了全球超過 200 種香蕉並保種，台灣的研究員在實驗室裡與時間賽跑，利用植株突變與篩選，終於培育出能抵抗黃葉病的寶島蕉，包含台蕉 4 號、5 號與 7 號。劉哲瑋進一步強調，中研院與香蕉研究所團隊最近有了突破性發現。

劉哲瑋說明，中研院陳荷明副研究員發現，台灣抗病品種的染色體有「大段缺失」，這正是抗病的關鍵密碼。劉哲瑋指出，最新研發的「台蕉 9 號」改良自全球主流品種威廉斯，不但保有原本的商業優勢，更擁有 7 成以上的抗病力。劉哲瑋表示，為了防止台灣的心血被盜取，中研院已開發出「分子標誌」技術，未來只要有人盜種，DNA 鑑定一驗便知。

劉哲瑋進一步強調，現在大家吃的卡文迪許香蕉又稱為華蕉，也就是中國香蕉，這次台蕉 9 號將會取代華蕉站上世界舞台。劉哲瑋指出，當全世界面臨香蕉瘟疫，是台灣人守住了最後防線，在國際市場面臨斷貨威脅時，是台灣農業科技在逆轉勝。劉哲瑋表示，這足以證明「台灣是鬼島還是守護世界的寶島？」，守護全球香蕉的超級英雄就在台灣。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

染毒入歧途！桃園毒蟲闖警大土地公廟「偷香油錢」遭逮

台中大里工地工人高處墜落 市府勒令停工派員勞檢