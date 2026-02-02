用馬斯克星鏈躲追查！傳深偽影片破解「人臉辨識」APP 詐領上億存款

記者潘靚緯／台中報導

刑事局中打破獲隱身台中公寓的詐欺系統商，逮捕林姓金主等4名嫌犯。圖／翻攝畫面)

台中市一名詐欺系統商，疑似利用馬斯克SpaceX星鏈低軌衛星網路服務，與中國的詐騙集團合作，取得中國民眾個資後，以深偽技術製作臉部驗證影片，順利通過「數字人民幣」APP身分驗證程序，綁定被害人的帳戶盜領存款。刑事局日前逮捕林姓主嫌等4人，初估中國大陸有50多人受害，損失金額上億元。

刑事警察局中部打擊犯罪中心接獲情資，循線查出盧姓男子在台中市北屯區承租某公寓從事詐欺不法犯行，案經報請台中地檢署檢察官康存孝指揮偵辦，與台中市刑大組成專案小組，於113年11月查獲盧嫌等3人涉嫌從事詐欺系統商。

系統商利用深偽影片，破解APP的人臉辨識系統，詐光銀行存款約上億元。(圖／翻攝畫面)

專案小組進一步溯源追查，發現幕後金主林姓男子（34歲）藏匿於泰國，即透過刑事局國際刑警科協請泰國移民總局查緝林嫌到案，並於2025年6月將他遣返回台，全案共計查獲犯嫌4人，查扣現金12萬餘元、星鏈設備1組、無線分享器4台、手機320支及電腦6台等贓證物。

檢警調查，林姓嫌犯籌組的詐騙系統商，疑似使用馬斯克SpaceX星鏈（Starlink）低軌衛星網路服務，結合Wi-Fi 路由器，接收來自天線的訊號並轉換為Wi-Fi 訊號，背面配備兩個有線網路連接埠（RJ45），可供其他網路設備接入，加上工業用路由器，彙整多組星鏈訊號，或將衛星網路分流給大量的筆記型電腦、手機等使用。

用來接受星鏈天線的白色平板，負責與低軌衛星通訊，透過路由器轉成WIFI訊號，讓警方難以追查。(圖／翻攝畫面)

深偽影片，破解APP詐億元，台中破獲詐欺系統商，馬斯克星鏈設備，獨立衛星上網(圖／翻攝畫面)

檢警指出，這套設備組合顯示該系統商具備獨立的衛星上網能力，完全不依賴本地電信商，躲過稽查，藉此大量創設WeChat、QQ及Apple ID等帳號，販售給境外詐欺機房使用外，另配合詐欺機房騙取中國民眾個資後，利用深偽技術（Deepfake）製作被害人臉部驗證影片。

嫌犯再利用偽造的臉部驗證影片，順利通過中國「數字人民幣」APP身分驗證程序，以綁定被害人金融帳戶，藉此盜取、移轉被害人存款。初步統計約有50多人受害，詐騙金額上億元台幣。全案由檢察官依詐欺、妨害電腦使用罪、組織犯罪等罪嫌，將林嫌等4人提起公訴。

刑事局呼籲，民眾如發現社區有陌生鄰居且出入情況顯有異狀，疑似為詐欺集團或機房藏匿處所，請踴躍提供線索予警方查處。現今AI科技發達，詐騙手法日新月異，如接到疑似詐騙電話或不明簡訊，請務必保持冷靜，多利用「165反詐騙諮詢專線」求證真實性，切勿隨意點擊不明網路連結或提供個人敏感資料，以避免遭受詐騙造成財產損失。



