用高算力培育人才 北大AI跨域創新基地揭牌

臺北大學師生和貴賓於AI跨域創新基地揭牌儀式合影。（圖片來源／國立臺北大學）

因應人工智慧浪潮與跨域人才需求，臺北大學17日舉行「AI跨域創新基地」揭牌儀式，宣示校方在AI教育、數位轉型與永續發展三大方向的具體布局。活動邀請NVIDIA臺灣區分公司代表共襄盛舉，並由校長林道通主持揭牌儀式，開啟基地未來在教學、研究與產學合作上的關鍵角色。

校長林道通指出，AI跨域創新基地的建置，對臺北大學具有三項深遠意義，首先在於提升教學品質與學習成效。以強大的GPU運算能力，支援更多實務導向與跨域整合的教學模式，有效縮短學用落差。第二則是強化學生競爭力與就業優勢，讓每位學生都具備AI實作能力，掌握企業最重視的資料分析與智能應用技能。最後則是促進教師專業發展與研究能量。透過穩定的運算環境，協助教師投入跨領域研究，進一步放大學術成果與社會影響力。

廣告 廣告

臺北大學校長林道通(左4)主持「AI跨域創新基地」揭牌儀式。（圖片來源／國立臺北大學）

高效能AI教室啟用 擴大課程受惠面向

校方表示，AI跨域創新基地的建置，在於對AI教學、研究日益提升的高度需求，由教務處教學發展中心於2025年初，啟動全校軟硬體需求盤點，以輝達GPU為核心，建置約84台高效能運算設備。除引入強大GPU運算能力，為校內師生提供了模型訓練、影像辨識與大數據分析的堅實基礎，也成為串聯全校跨院系、跨領域AI教學與實作的重要樞紐。

教務長陳婉琪指出，目前全校已開設多門AI與資料分析相關課程，涵蓋資訊、管理、社會科學與人文應用等領域。AI跨域創新基地啟用後，將優先支援AI、資料分析、影像辨識、生成式AI等實作課程，預期可大幅提升學生「做中學」的實務能力，並作為跨院課程、專題研究與教師教學創新的共同平台。

臺北大學研究團隊以高效能運算設備展示其研究成果。（圖片來源／國立臺北大學）

結合ESG與責任治理 打造永續AI校園生態系

除了硬體建置，臺北大學亦同步強化AI素養，於2025年下半年正式加入由台灣人工智慧學校基金會與Meta共同推動的「好好用AI」素養計畫，並與臺灣師範大學教育研究與創新中心合作推動「數位與人工智慧導入大學教學社群」，強調「責任與創新同行」的AI教育精神。

在人才培育成果上，臺北大學自2023年起，舉辦AI創新競賽，規模逐年擴大，至2025年第三屆已吸引69組、259位師生參與，展現AI結合永續議題的跨域創新能量。更進一步獲教育部肯定，主辦「2026 AI CUP：VeriPromise ESG承諾驗證競賽」，這項競賽旨在開發先進AI系統，能自動識別、分析及驗證企業永續承諾，以全面評估ESG報告的真實性與可信度。

未來，臺北大學將以AI跨域創新基地為核心，持續深化課程、研究、產學與國際合作，打造兼具創新力、永續力與社會影響力的校園AI生態系。

(原始連結)





更多信傳媒報導

墨西哥擬對非FTA國最高課50％關稅 童子賢疑「這不是矛盾政策嗎」 龔明鑫指「等於砍自己的手」

「宏」字輩集團已在談支持基隆「黑鳶籃球隊」 若冠名贊助將成「宏基隊」或「基宏隊」

賴清德中常會火力全開狂轟中國與藍白 為黎智英與岩崎茂發聲

