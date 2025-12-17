用高算力培育人才 臺北大學AI跨域創新基地揭牌

臺北大學校長林道通(左4)主持「AI跨域創新基地」揭牌儀式。（圖：臺北大學提供）

▲臺北大學校長林道通(左4)主持「AI跨域創新基地」揭牌儀式。（圖：臺北大學提供）

因應人工智慧浪潮與跨域人才需求，臺北大學十七日舉行「AI跨域創新基地」揭牌儀式，宣示校方在AI教育、數位轉型與永續發展三大方向的具體布局。活動邀請NVIDIA臺灣區分公司代表共襄盛舉，並由校長林道通主持揭牌儀式，開啟基地未來在教學、研究與產學合作上的關鍵角色。

校長林道通指出，AI跨域創新基地的建置，對臺北大學具有三項深遠意義，首先在於提升教學品質與學習成效。以強大的GPU運算能力，支援更多實務導向與跨域整合的教學模式，有效縮短學用落差。

廣告 廣告

第二則是強化學生競爭力與就業優勢，讓每位學生都具備AI實作能力，掌握企業最重視的資料分析與智能應用技能。最後則是促進教師專業發展與研究能量。透過穩定的運算環境，協助教師投入跨領域研究，進一步放大學術成果與社會影響力。

高效能AI教室啟用 擴大課程受惠面向

校方表示，AI跨域創新基地的建置，在於對AI教學、研究日益提升的高度需求，由教務處教學發展中心於二０二五年初，啟動全校軟硬體需求盤點，以輝達GPU為核心，建置約84台高效能運算設備。除引入強大GPU運算能力，為校內師生提供了模型訓練、影像辨識與大數據分析的堅實基礎，也成為串聯全校跨院系、跨領域AI教學與實作的重要樞紐。

教務長陳婉琪指出，目前全校已開設多門AI與資料分析相關課程，涵蓋資訊、管理、社會科學與人文應用等領域。AI跨域創新基地啟用後，將優先支援AI、資料分析、影像辨識、生成式AI等實作課程，預期可大幅提升學生「做中學」的實務能力，並作為跨院課程、專題研究與教師教學創新的共同平台。

結合ESG與責任治理 打造永續AI校園生態系

除了硬體建置，臺北大學亦同步強化AI素養，於二０二五年下半年正式加入由台灣人工智慧學校基金會與Meta共同推動的「好好用AI」素養計畫，並與臺灣師範大學教育研究與創新中心合作推動「數位與人工智慧導入大學教學社群」，強調「責任與創新同行」的AI教育精神。

在人才培育成果上，臺北大學自二０二三年起，舉辦AI創新競賽，規模逐年擴大，至二０二五年第三屆已吸引六十九組、二百五十九位師生參與，展現AI結合永續議題的跨域創新能量。更進一步獲教育部肯定，主辦「二０二六 AI CUP：VeriPromise ESG承諾驗證競賽」，這項競賽旨在開發先進AI系統，能自動識別、分析及驗證企業永續承諾，以全面評估ESG報告的真實性與可信度。