用魔法打敗魔法！ 高雄鄰居上演「玉石俱焚」罰單戰

高雄市仁武區仁心路一處狹窄巷弄，其中一戶疑似不滿對街鄰居停車擋道，將自家車輛也停放到門口，將巷弄堵死上演玉石俱焚的「罰單戰」。（警方提供／任義宇高雄傳真）

高雄市仁武區仁心路一處狹窄巷弄，其中一戶疑似不滿對街鄰居停車擋道，將自家車輛也停放到門口，將巷弄堵死上演玉石俱焚的「罰單戰」，上網稱「用魔法打敗魔法」讓網友叫好。對此警方表示，車輛停放已明顯違反通行，可每2小時開單告發一次，目前已開出4張罰單。

據了解，該處巷弄狹窄，其中一戶上臉書社團「仁武人大小事」抱怨，對面住戶長年將車輛停放於門口，影響整條巷弄通行，而該住戶曾承諾「要買車位」卻遲未有動靜，透過1999要求畫設紅線，卻得到「要該巷弄八成住戶同意才行」答案。

該住戶無奈，採取「用魔法打敗魔法」方式，將自家車輛停放於門口，形同堵死巷弄，並張貼公告公布事發經過，不忘留言「如需通過記得打電話報警」，並希望同巷道住戶能加入同意畫設紅線訴求。

這場「罰單戰」目前進度，該住戶說在3天內收獲2張紅單，對方同樣收獲2張後，才讓他願意移車，但沒想到昨（3）日又將車輛停回來，因此將自家車輛再次停出應對，藉此逼對方移車。

對於該巷弄戰火，不少同弄住戶留言聲援「不要縱容他們」、「已經同意畫紅線」、「停車在門口更難開」，其他人則笑稱「已為在辦車聚」、「一堆路邊停久了就已為馬路是自家車庫的人」。

轄區警方則說，該處有2輛自小客車停於路旁，顯有妨害他車通行之情事，依道路交通管理處罰條例第56條第1項第5款規定「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」予以舉發，2小時後情況仍未改善再予以連續告發 ，目前共告發4件，每件可處600元以上至1200元以下罰鍰。

