用鹽洗菜更危險！醫破解廚房常見食安迷思：農藥更容易滲透

現代人雖然重視飲食健康，但仍有很多「看似安全、其實有風險」的廚房迷思。（示意圖／翻攝自pexels）

現代人重視飲食健康，卻也充滿各種「看似安全、其實有風險」的廚房迷思。腎臟科醫師林軒任近日在臉書與Podcast節目中分享，針對不沾鍋、剩菜保存、洗菜方式與微波食品等日常飲食問題進行解析，提醒民眾「省錢與惜物」若用錯地方，反而可能把風險吃進身體。

許多家庭習慣將不沾鍋「用到壞為止」，即便塗層出現刮痕仍持續高溫烹調。林口長庚醫院毒物科主任顏宗海醫師指出，當不沾鍋塗層受損，在高溫環境下「可能釋放全氟辛酸（PFOA）等化學物質」，長期攝入恐對內分泌、甲狀腺與肝腎造成負擔。醫師建議，不沾鍋一旦出現明顯刮痕應考慮汰換，或改用材質較穩定、耐高溫的不鏽鋼鍋具。

不少長輩常提醒「熱菜不能放冰箱，冰箱會壞掉」，但從食品安全角度來看，這個觀念已不合時宜。顏宗海表示，攝氏 7 度到 60 度屬於微生物快速繁殖的「危險溫度帶」，若讓食物在室溫下長時間降溫，反而容易滋生細菌。他建議，只要食物「不燙手」（約 60 多度），就可立即蓋好放入冰箱冷藏，「電器壞了可以修，腸胃健康卻無法重來」。

網路盛傳洗菜偏方，如加鹽巴、洗米水、醋或小蘇打粉，真的能洗掉農藥嗎？林軒任與顏宗海指出，這些方法不僅效果有限，甚至可能產生反效果。顏宗海說明，台灣核准使用的農藥約400種，多數為水溶性，因此「水就是最簡單、也最安全的清潔劑」。他建議，將蔬果置於鉛筆粗細的流動清水下沖洗10至15分鐘，即可有效帶走表面農藥殘留，無須額外添加任何物質。

便利商店微波食品方便快速，但不少人習慣連同保鮮膜一起加熱。林軒任提醒，市售保鮮膜多為 PVC 或 PVDC 材質，高溫加上油脂，容易導致塑化劑溶出，長期可能干擾內分泌。建議微波前先撕除保鮮膜，或改用玻璃、陶瓷容器盛裝。

此外，顏宗海也提醒，加工肉品常添加磷酸鹽，「無機磷吸收率高達百分之百」，對腎功能較弱者負擔更大；在魚類選擇上，則建議避開大型深海魚，改選鯖魚、秋刀魚等「巴掌大小」的小型魚類，以降低重金屬累積風險。

林軒任強調，生活中不可能做到完全無毒，但透過正確的飲食保存與處理方式，「在柴米油鹽中多一分警覺」，就能為腎臟與整體健康減少不必要的負擔。



