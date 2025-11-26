用黑袋裝回收物遭拒收 暴走男嗆清潔員「要在警察面前打你」下場曝

記者莊淇鈞／新北報導

陳民辱罵清潔隊員。（圖／翻攝自臉書清潔隊的大小心酸）

台北市中山區吉林路435號前，上週五（21日）晚上7時許，1位民眾違規使用黑色塑膠袋裝要丟棄回收物，被清潔隊員制止後，竟開始暴走辱罵，還嗆聲恐嚇清潔隊員「等警察到了，要在警察面前打你」，清潔隊事後心生畏懼，向警方報警，提告該民眾提告公然侮辱和妨害公務。

陳民辱罵清潔隊員後，警方獲報到場制止。（圖／翻攝自臉書清潔隊的大小心酸）

據了解，事發時1位陳姓民眾因以黑色塑膠袋包裝資源回收物和分類問題，遭被1名執勤的清潔隊隊員陳男勸阻不聽，當場把被拒收的黑色塑膠袋朝資源回收車丟擲，過程中陳民還對清潔隊員嗆聲，「等警察到了，要在警察面前打你」、「我一定打到你趴在地上，收個垃圾收到囂張，是在收什麼？你靠我們在吃飯的欸，你是在囂張什麼？」

警方獲報到場，立即制止陳民暴走，事後清潔隊隊員在隊長陪同下，到到警局提告陳民公然侮辱和妨害公務。

台北市環保局表示，民眾要丟棄回收物時，得用可辨識內容物的袋子來裝，讓清潔隊員確認回收物裡面是否有危險物品，減少垃圾混雜的狀況。

