用「中共官方腔」宣傳雞蛋很讚？中國麥當勞慘被網友炎上：聽得蛋疼

國際中心／李紹宏報導

跨國速食龍頭麥當勞（McDonald's）近日在中國市場引發一場公關風波。麥當勞中國日前在抖音發布一段宣傳雞蛋品質的短片，因文案風格高度模仿中國共產黨的官方宣傳口吻與軍事術語，隨即遭到網友截圖熱議與質疑，品牌方隨後已緊急將該影片從各大平台火速下架。

中國麥當勞近日的宣傳影片內容被網友質疑像「中共口號」，引發爭議。（圖／翻攝自X）

該爭議廣告以雞蛋為主角，文案內容大量使用排比句式，強調雞蛋「不是盲目上桌，是有準備的上桌」，更出現了如「不是不打，而是緩打優打有品質的打」、「絕不打沒準備的蛋，不打沒把握的蛋」、「精準上桌、科學上桌」等語句。這些措辭被指與中共政令口號高度相似。

廣告 廣告

影片曝光後迅速在社群平台發酵，知名中國網紅在X平台分享後，吸引超過百萬次瀏覽。廣大網友紛紛吐槽這種「黨八股」營銷手法，戲稱這是「資本主義餐廳吃出社會主義味」，亦有評論認為這種風格拉低品牌檔次，質疑行銷團隊「幽默感用錯地方」，甚至笑稱「聽得我蛋疼」。

更多三立新聞網報導

名醫妻等台南初選民調電話 「地板秀1動作」網嗨了：超軟Q

WBC／「台日大戰」棒球門票今晚6點開搶！票價、選位一次看

UNIQLO變國民制服！日時尚專家勸「5類單品」別買了 改買這些

她吃20年「這早餐」 竟得巨大肝癌轉移肺臟！醫揭真相驚：太危險

