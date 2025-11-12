用「中國台北」才能赴中參加APEC？外交部回擊：當年以「中華台北」入會
中共國台辦今（11/12）日聲明，台灣必須以「中國台北」為名、遵守一中原則，才能參與明（2026）年在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。對此，外交部駁斥，我國當年以「中華台北」的名稱加入，入會時並無有關「一個中國原則」的文字，要求中國善盡主辦經濟體的責任，確保我國平等尊嚴。
國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會稱，APEC峰會明年將由中國主辦，台灣能否順利參與受矚目。國台辦今日（11/12）表明，台灣須在一中原則下以「中國台北」為名，才能參與APEC活動，並遵循有關諒解備忘錄的規定和慣例，而這是台灣參會的「政治前提」。
對此，外交部說明，我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」；且在在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。
外交部也透露，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。
外交部國際組織司長孫儉元曾對外說明，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今（2025）年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動（participating on an equal footing in all its events including Leaders’ Week）」的文字。
外交部提及，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議（facilitated smooth and safe participation in APEC meetings, including entry and exit facilitation）。
外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。
外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為；中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。
外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。
更多太報報導
龍燮屢傳不合 林佳龍親回：分工合作相當愉快
龍燮之爭甚囂塵上 外交部五點聲明回應
中國外交官揚言斬首高市早苗 外交部批：恣意妄為的霸權心態
其他人也在看
2026APEC中國主辦 國台辦：台灣只能以「中國台北」參加
2026年APEC將於中國廣東深圳舉行，中國將擔任主辦方。日前美國國務院則表態支持台灣完整且平等的參與，我國外交部也表示，絕對不接受中國矮化及排除台灣參與明年APEC的惡劣意圖。不過，中國國台辦發言人...華視 ・ 17 小時前
等它到了就開戰? 搭載75架戰機 美「福特號」航母打擊群將抵加勒比海
[Newtalk新聞] 五角大廈宣布，已下令向巴拿馬部署美軍部隊，行動於美國海軍航空母艦「傑拉爾德．R．福特」號（ USS Gerald R. Ford, CVN-78 ）抵達前數小時展開。此舉被列為美國南方司令部（ SOUTHCOM ）最新一輪區域軍事行動的一部分，顯示美方正強化對中南美地區的安全佈局。 美國國防部表示，部署行動旨在支援南方司令部的「打擊毒品與跨國犯罪」任務，確保加勒比海與巴拿馬運河一帶的安全與航行自由。聲明指出，該行動將整合陸、海、空多重力量，防範非法武裝與走私活動影響地區穩定。 同時，美國海軍最先進的航母「福特號」及其打擊群正在從地中海駛往加勒比海，預計於 11 月 12 日抵達。這艘航母搭載超過 75 架艦載機與先進電子戰系統，並由數艘驅逐艦與補給艦隨行護航。南方司令部指出，航母部署將與地區行動相互配合，以加強美軍在西半球的反毒與監控任務。 面對美國的軍事威脅，委內瑞拉軍方也開始運轉，在國內各處部署俄羅斯「山毛櫸」防空系統。 圖：翻攝自 @DI313_ X 帳號 美方官員強調，相關行動是例行性的軍事合作與治安維持措施，並非針對特定國家。不過，行動時機恰逢美委關係新頭殼 ・ 1 天前
若與台灣斷交轉抱中國？巴拉圭官員分析風險 結果將超虧
近年來，中國積極拉攏台灣邦交國，試圖拓展外交影響力，近日甚至將焦點轉向巴拉圭。對此，巴拉圭海關總署署長的經濟學家弗魯托斯（Julio Fernandez Frutos）指出，維持與台灣的經濟關係對巴拉圭工業化與技術發展具有長遠利益；反之，若轉向與中國簽署自由貿易協定（FTA），不僅宏觀經濟淨效益為負，每年還可能損失約5.92億美元（約新台幣189億元）。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
中共揚言全球抓捕沈伯洋 陸委會：典型跨國鎮壓 將與國際友盟研議反制
中共日前點名民進黨立委沈伯洋涉「分裂國家罪」，將展開全球抓捕。陸委會主委邱垂正今天受訪表示，這是典型跨國鎮壓做法，意圖對台恫嚇與分化，朝野、全國應該團結一心，不要讓中共得逞。陸委會強調，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
國台辦稱只能用「中國台北」參加 外交部打臉：台灣以中華台北加入APEC
中國2026年將擔任亞太經合會議（APEC）峰會主辦方，外界已預料台灣與會勢必有阻礙。中國國台辦12日上午在例行記者會上表示，在一個中國原則下，「台灣地區將以中國台北名義、地區經濟體身分參與APEC」。對此，外交部則發出新聞稿打臉，指出我國於1991年正式成為APEC完整會員，會籍名稱就是「中華台北」，強調任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
反制中共跨國鎮壓恫嚇 陸委會：將與國際友盟合作
（中央社記者李雅雯台北12日電）中共點名將對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕。陸委會表示，中共對台不具備司法管轄權，將配合外交部與國際友盟合作，研議反制作為，不配合中共濫用「全球協緝」制度。中央社 ・ 1 天前
沈伯洋德國國會發言曝！一口流利英文被讚翻
[NOWnews今日新聞]民進黨立委沈伯洋日前遭中國當局揚言全球抓捕，他發文怒嗆nobodycares，他昨（12）日更抵達德國聯邦議院出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會，喊話作為勇敢的台...今日新聞NOWNEWS ・ 43 分鐘前
韓國瑜嗆賴清德「生病」 民進黨反擊了！
[NOWnews今日新聞]總統賴清德昨向立法院長韓國瑜喊話，盼聲援民進黨立委沈伯洋，韓國瑜今（12）日反擊，明顯看出「真的是自己生病，讓別人吃藥」。對此，民進黨發言人吳崢表示遺憾，韓國瑜身為立法院長，...今日新聞NOWNEWS ・ 17 小時前
不聲援沈伯洋？韓國瑜「桌子說」談台灣安全 卓榮泰妙喻2盤菜回嗆
即時中心／潘柏廷報導總統賴清德點名立法院長韓國瑜，應率跨黨派立委聲援被中國揚言全球通緝的綠委沈伯洋，豈料，韓國瑜今（12）日下午指稱台灣安全如桌子是4隻腳，反咬賴清德與民進黨打斷3隻，更要賴清德以民進黨主席身分宣布立刻凍結或廢除台獨綱領。對此，行政院長卓榮泰下午前往視察蘇澳溪分洪工程時則妙喻，桌上還有國民黨主席鄭麗文祭拜共諜吳石、沈伯洋2盤菜，「難道這兩盤菜，韓院長都要沉默容忍、吞下去？」。民視 ・ 18 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
網傳駐日代表申請「中華民國」更名「台灣」遭日本重罰 官方回應了
近期社群平台瘋傳一則訊息，宣稱台灣駐日代表將原「中華民國」申請更名為「台灣」，因此遭日本裁罰，必須繳納7000萬日圓（約新台幣2100萬元），貼文並指稱「這樣的大事國內媒體竟然不敢報導」。然而，經事實查核中心調查，實際情況是，駐日館舍為保障國家財產權，辦理館產由個人名義移轉至法人名義的登記，與國名變更或日本裁罰無關。對於網傳消息，台灣日本關係協會秘書長張仁久......風傳媒 ・ 1 天前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 21 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
韓國瑜回賴清德「自己生病要別人吃藥」 民進黨轟比喻不當：沒風骨和肩膀
[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導民進黨立委沈伯洋遭重慶公安局立案偵辦，總統賴清德日前呼籲立法院長韓國瑜，率在野委員共同聲援沈，不過韓國瑜今（12）日...FTNN新聞網 ・ 14 小時前
賴清德喊話韓國瑜聲援沈伯洋遭藍白批情勒！黃暐瀚：立委被通緝應如2005年不分黨派聲援
中共指控民進黨立委沈伯洋涉分裂國家罪，總統賴清德喊話韓國瑜聲援遭藍白批「三軍統帥毫無擔當」。黃暐瀚分析，賴清德是以幹事長經驗期待院長保護委員，並指出2005年朝野都反對反分裂國家法，台灣立場應一致。風向台灣 ・ 19 小時前
砍掉高市骯髒腦袋？陸駐大阪總領事慘了 恐遭日本驅逐出境
大陸駐大阪總領事薛劍，針對日本首相高市早苗7日在國會答辯時的「台灣有事」相關言論，在「X」發出不禮貌的推文；雖然薛劍事後刪除，但已經引發日本政壇朝野不滿，自民黨外交小組表示，如果大陸方面，不給日本一個中廣新聞網 ・ 20 小時前
高市早苗不撤 「臺灣有事」發言 日經新聞：恐對日本不利
日本首相高市早苗說，「臺灣有事」可能讓日本陷入存亡危機，日本可依法行使自衛權，被大陸解讀為向臺灣釋放軍援訊號。大陸駐大阪總領事薛劍，在社群威脅要「斬首」高市，更讓事情演變成中日外交大戰。日本經濟新聞分析認為，高市對臺政策不再「戰略模糊」，可能會讓日本陷入不利的位置。TVBS新聞網 ・ 1 天前
宜蘭蘇澳災情慘！鎮長坐鎮災區被讚爆 網酸：縣長不如鎮長
宜蘭蘇澳成了這次水災重災戶，鎮長李明哲不只前一晚漏夜勘災，今（12）日一早也現身災區為災民請命，不少網友質疑，代理縣長林茂盛人呢？大酸「鎮長還更像縣長」，而前一天宜蘭縣晚了一個半小時才宣布停班課，但發布前網路就開始流傳假圖卡，議長張勝德也在其中，對此警方已經介入偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
民進黨批韓國瑜對沈伯洋補一刀 吳崢：看不見立法院長應有肩膀風骨
CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導 立法院長韓國瑜今（12）日就立委沈伯洋遭中國「立案偵辦」一事回應總統賴清德，稱總統做法是「自己生病讓別人吃藥」；對此，民進黨發言人吳崢表示，遺憾韓國瑜身為國會龍頭，對自家立委遭威權國家跨國鎮壓「遲遲不吭聲」，直到賴總統提醒卻又藉機「指桑罵槐」，更誤解了台灣民主與憲政精神。 吳崢痛批：「韓國瑜院長指責賴總統未維護中華民...匯流新聞網 ・ 17 小時前