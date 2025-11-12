用「中國台北」才能赴中參加APEC？外交部回擊：當年以「中華台北」入會

外交部外觀。李佳穎攝



中共國台辦今（11/12）日聲明，台灣必須以「中國台北」為名、遵守一中原則，才能參與明（2026）年在中國深圳舉辦的亞太經濟合作會議（APEC）。對此，外交部駁斥，我國當年以「中華台北」的名稱加入，入會時並無有關「一個中國原則」的文字，要求中國善盡主辦經濟體的責任，確保我國平等尊嚴。

國台辦發言人陳斌華今日於例行記者會稱，APEC峰會明年將由中國主辦，台灣能否順利參與受矚目。國台辦今日（11/12）表明，台灣須在一中原則下以「中國台北」為名，才能參與APEC活動，並遵循有關諒解備忘錄的規定和慣例，而這是台灣參會的「政治前提」。

對此，外交部說明，我國於1991年與當時的APEC主辦經濟體韓國簽署入會備忘錄，正式成為APEC完整會員，會籍名稱為「中華台北」；且在在該備忘錄中，並無有關「一個中國原則」的文字，並且敘明我國與其他APEC成員在平等基礎（on an equal basis）上參與各項會議及活動。

外交部也透露，在中國所簽署的入會備忘錄中，APEC僅注及（taking note of）中方所謂「一個中國原則」及主權國家與地區經濟體應有所區別的立場，並未同意或接受。

外交部國際組織司長孫儉元曾對外說明，包括中國在內的所有APEC會員去（2024）年及今（2025）年均一致支持在雙部長年會（AMM）聯合聲明中，納入「所有APEC會員應平等參與包括領袖週在內所有APEC活動（participating on an equal footing in all its events including Leaders’ Week）」的文字。

外交部提及，中國APEC資深官員在去年APEC經濟領袖會議週期間也致函所有APEC經濟體，明確保證將確保所有出席APEC會議人員入出境便利及順利安全的參加會議（facilitated smooth and safe participation in APEC meetings, including entry and exit facilitation）。

外交部強調，中國國台辦的說法嚴重悖離上述事實，不僅凸顯其打壓矮化我國平等參與APEC的惡劣意圖，更破壞APEC的和諧。

外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已是國際社會公認的客觀事實與現狀，中國無權置喙、更無權干預他國的主權行為；中國以其所謂的「一中原則」矮化台灣的參與地位，已嚴重違反APEC所有會員平等參與的核心原則。

外交部嚴正要求中國善盡主辦經濟體的責任，確實依據APEC相關指引、規範、實踐及其所做承諾，確保我國人員平等、尊嚴及安全地參與明年在中國舉行的所有APEC會議與活動，任何企圖矮化或排除台灣參與的政治操作，我方絕不接受，也將聯合理念相近夥伴堅決反制。

