用「人臉面具」幫人代打卡 溫州地方小官被抓包扯不知道
根據《溫州都市報》27日報導，大陸浙江溫州龍港市李家垟社區的李先生舉報，該社區黨委書記李某某等多名幹部涉嫌考勤造假，指稱社區領導帶頭使用「人臉面具」刷臉打卡。目前，龍港市委社會工作部已受理此項舉報，並承諾於12月31日前給予回覆。
李先生表示社區多名幹部涉嫌偽造考勤記錄，「一個人拿著好幾個人的面具，幫其他人簽到」。相關影片顯示，在簽到機器前，確實有人手持打印好的「人臉面具」完成打卡，機器提示打卡成功。李先生希望相關部門儘快查明問題，做出嚴肅處理。
根據龍港市委社會工作部出具的《告知書》，李先生於2025年10月23日反映的「溫州市龍港市龍江第二聯合黨委及李家垟社區幹部嚴重違紀行為的問題」已被受理。告知書顯示，依據《信訪工作條例》相關規定，該部門承諾在2025年12月31日前將處理結果反饋給舉報人。
對於被指控帶頭使用「人臉面具」打卡一事，28日下午，《澎湃新聞》聯繫了李家垟社區黨委書記李某某。李某某表示：「這個事情，你問我們主管部門，我不知道。」當記者追問該行為是否屬實時，他回應：「別人告我的我怎麼知道，我現在還沒了解，到底誰在那裡搞的，我自己不可能說自己有的，你說是不是？」
同日，《澎湃新聞》致電龍港市委社會工作部主要負責人，對方婉拒了採訪。
