用一份祝福傳遞幸福 竹市攜手愛恆支持慢飛兒年節禮盒

竹市愛恆社會福利基金會九日在北門市場舉辦年節禮盒義賣活動，副市長邱臣遠出席寫下祝福，同時將禮盒費用投入誠實商店錢箱，並將幸福禮盒致贈給愛恆社會福利基金會董事長戴耀賽。(記者曾芳蘭攝)

記者曾芳蘭／竹市報導

農曆年節將近，新竹市愛恆社會福利基金會九日在北門市場舉辦「用一份祝福，傳遞愛與幸福」年節義賣活動，副市長邱臣遠出席活動記者會時寫下祝福並簽名，雙方一同將象徵幸福的彩條、圈貼在禮盒上，完成一份專屬的「幸福祝福盒」，傳遞城市最溫暖的人情味。

隨後，邱臣遠將禮盒費用投入、誠實商店錢箱，並將繫好祝福的幸福禮盒、致贈給愛恆社會福利基金會董事長戴耀賽，象徵社會各界攜手支持慢飛兒，用實際行動陪伴他們穩健前行。

廣告 廣告

邱臣遠表示，北門市場不僅是市民採買年貨的重要場域，更是凝聚城市人情味的所在，透過購買年節禮盒，不僅是送上一份心意，更是實際支持慢飛兒學習工作技能、培養自立能力的重要力量，市府持續落實「身心障礙6+2平權」的理念與實踐，致力打造對身心障礙者更友善、平等的生活環境。市府從醫療、教育、交通、資訊、運動及文化等面向著手，並持續精進各項社福措施與政策，讓每一位市民都能在城市中安心生活、自在參與。

愛恆社會福利基金會董事長戴耀賽表示，年節義賣禮盒由慢飛兒參與生產製作和包裝；包含愛恆樂活農場栽培的香草「慢行花語禮盒」、與友善廠商合作素食「有橄生活禮盒」、公平貿易精神的「慢飛兒咖啡禮盒」、道地台產的高級「梨山華崗茶禮盒」等多款年節自用與送禮選擇，並搭配健康食品、咖啡、茶品與生活用品，滿足企業贈禮與個人送禮需求。

市府社會處指出，每一份禮盒都承載著慢飛兒努力學習與翻轉人生的期待，期盼透過年節送禮，讓更多民眾看見慢飛兒的能力與價值，也歡迎社會大眾以實際行動支持，讓助人的幸福持續在城市中流動。