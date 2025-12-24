用「保溫杯墊」注意 ２款鉛含量超標間接傷身

新北消保官抽查保溫杯墊。（圖／TVBS）

隨著寒冷天氣的來臨，許多民眾選擇使用保溫杯墊來保持飲品溫度，然而這些看似便利的產品可能隱藏健康風險。新北市消費者保護官近日對市面上7款保溫杯墊進行抽驗，結果顯示僅有1款完全合格，另有2款含鉛量嚴重超標，已被要求下架。台科大能源永續科技研究所助理教授楊宗振指出，鉛含量超標的產品在高溫加熱或廢棄物燃燒時，可能釋放有害物質，間接影響民眾健康，使用時需特別注意安全。

保溫杯墊是許多人在寒冷季節的必備品，將水杯放在加熱杯墊上，按下加熱鈕後，杯中熱飲便能保持溫暖。然而，新北市消費者保護官的抽驗結果令人擔憂。在測試的7款產品中，只有1款完全符合標準，其餘6款或是標示不全，或是重金屬含量超標。特別值得注意的是，兩款外觀吸引人的產品——一款米白色亮燈款，以及一款綠色底配有可愛大頭兵圖案的產品，被檢驗出含鉛量超過1000 ppm，已被消保官要求業者立即下架。

楊宗振解釋了保溫杯墊的工作原理及其潛在風險：「裡面就是一個致熱線，我們插電後致熱線圈會產生溫度。如果你當廢棄物直接焚燒，我們現在表面才直如果有含鉛，那它會以氣體的形式釋放到環境中，會增加人類吸入風險。」這顯示了含鉛超標產品對環境和健康的潛在危害。

除了含鉛量超標的問題，還有4款產品存在標示不全的情況。這些不合格產品普遍存在繁體中文標示不完整，漏標商品名稱及型號、製造年份及製造號碼、國外製造商或進口商相關資訊、使用方法，或是注意事項、警語等問題。

消保官陳思純強調：「廠商也必須也要要自行把關商品安全，消費者如果說在選購，當然建議可以是在合法的比較大型的電商網頁去選購。」這提醒了消費者在購買此類產品時應選擇正規管道，以確保產品品質和安全性。

楊宗振還提供了保溫杯墊的使用建議：「比較少做防水的功能所以呢，但是它又是在保溫飲品的部分，我們在使用上要預防有濺水或是溢水的情況。」專家建議，如果加熱杯墊表面有髒污，不要直接沖洗，以免機台內部積水再插電造成短路，使用時也要注意避免危險。

