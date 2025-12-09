用一個可移動的空間，凝視生活的剎那與永恆－設計團隊榮獲2025 TID台灣室內設計大獎居住空間獎
編輯 黃紹婷｜圖片提供 蟲點子創意設計
20 坪的新成屋，將成為屋主夫妻退休後的居所，不希望受到制式格局的限制，想要擁有更寬敞、更自由的居家空間。因此，原為三房配置的預售屋，便顯得過於零碎，也讓公共空間和臥室變得狹小，無法滿足夫妻兩人的生活期待。
然而，格局不一定只能永恆不變，亦能蘊藏超乎想像的變化潛力。鄭明輝設計師藉由格局的翻轉重置，將書房空間化身成一只可移動的盒子，可以完全隱藏收攏，進而放大居家空間；也能因應短時間的需求，輕鬆變形為獨立的房間。蟲點子創意設計以創新而充滿突破性的設計思維，重新建構了空間設計的框架邏輯，贏得 2025 TID台灣室內設計大獎居住空間獎榮耀！
翻轉室內格局，變出儲藏更衣間＋開放大廚房！
在原先的格局規劃中，廚房在進門後的位置，除了風水問題外，也無法滿足屋主喜愛的開放式廚房機能。鄭明輝設計師透過格局的重整，將廚房移至公共空間，原先的廚房位置則改為儲藏間和更衣室，讓屋主夫妻可以在回家後，就能更換外出衣物，也能放進旅行用的行李箱，有效降低室內落塵量。
而開放式廚房與客廳相鄰，洋溢著明亮的光感和視野。餐廚區結合中島與餐桌功能，並以L 型廚具搭載了兩座隱藏式冰箱，實現下廚料理時所需的多種機能。另外，廚具檯面、壁面及門片材質，皆選用容易照顧、清潔的材質，方便日後的保養維護。
讓移動的空間盒子，化身居家的流動界線！
雖然兩位屋主只需要一間臥室，但偶爾也會有使用書房的需求。為了不影響日常起居的開闊感，以及滿足彈性使用，鄭明輝設計師置入了一道「移動的盒子」，讓牆面不再固定，而是可以自由變化和流動的界線，為空間帶來更多元的想像。平時可以將書房收起隱藏，拉出櫃子和拉門便能輕鬆增加一個獨立房間，可以做為辦公書房、臨時客房，也兼具衣物收納和熨燙衣服的機能。
無限洄游的自由動線，穿梭日光與生活之間！
透過公私領域間的洄遊動線，即便將書房完全關閉，屋主夫妻仍能自由穿梭於居家之中，洋溢著舒適自在的感受。除此之外，隱藏式書房結合了局部玻璃材質，當空間封閉時，也能善用自然光源，引入外部的明亮採光。
純白主臥和機能衛浴，刻劃極簡生活美學！
進入純白極簡的主臥室空間，床頭板包覆淺灰色皮革，挹注精緻的細節層次。床頭牆面因有窗戶位置，鄭明輝設計師以拉門設計，解決隱私問題，也呼應簡約清爽的風格美學。
原本的兩套浴室改成一套半，並將洗手台外移獨立，不但更加節省空間使用，也讓夫妻兩人能同時使用不同的衛浴功能。淋浴間內增設平台坐面，方便坐姿沐浴，可以降低洗澡時跌倒的風險；而特別訂製的洗手台，隱藏衛生紙和收納機能，搭配灰調薄磚的包覆，展現俐落時尚的美學質感。
