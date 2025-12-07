用「剔除法」找伴侶！先找出5類不適合的人選 剩下就是同頻率的對象
編輯/李明真撰文
想找到同頻率的伴侶，最重要的一件事，是先學會反向識別！
如果妳最近開始懷疑某個人是不是妳的Mr. Right，對方又頻頻跟妳示好，可是妳遲遲無法確定，這時候該怎麼辦？超懂女人心的小編，要教妳反向識別的方法，也就是說，找出一定跟自己不合的對象，使用剔除法，那麼剩下的異性，就是跟自己頻率比較合拍的。
以下就讓妳先避地雷，再找對人。
第一類：需要妳「猜他」才能相處的人
同頻率的兩性關係是舒服的，而頻率不合的人會讓妳變成職業猜心師。他講一句話妳要猜三個意思；他不回訊息妳要猜是不是生氣；他約妳卻不確定要不要赴約；甚至連他今天心情好不好都要靠妳判讀。這種關係從一開始就注定會累，因為妳不是戀愛，是在解謎。
同頻率的人不會讓妳困惑，他會讓妳安心地做妳自己。
第二類：情緒直接外包給妳的人
有些人的情緒管理大概早就破產了，遇到不順，就把所有負能量丟給妳接住。他焦慮的要妳安撫，他不爽時也要妳理解，他沉默時妳要主動，如果妳常常覺得自己在談戀愛的同時也兼職心理師，那真的不是同頻，是精神壓力。
同頻率的伴侶會自己處理自己的情緒，而不是把妳變成他的避難所。
第三類：妳表達需求，他卻只會給道理
不合頻率的人，最典型的特徵就是：妳講感受，他講理性；妳說妳累，他叫妳睡早一點；妳說妳難過，他說妳想太多；妳想被抱抱，他說沒什麼好哭的。這種對話不是互動，而是妳的情緒被否定的真實紀錄。
同頻率的人會接住妳，不會教育妳。
第四類：只要有衝突他就想贏
有些人談戀愛的方式，完全就是在比誰可以吵架吵贏。任何小事都能辯論到天亮，只為了證明「我沒錯」。妳會發現妳再怎麼溫柔，他也會把妳拉進戰場。
而同頻率的人知道衝突不是比輸贏，而是一起找解決辦法。他不會在妳難過時還想要得分。
第五類：生活節奏不同卻不願調整
不合頻率的人不是因為喜好不同，而是不願意遷就和調整。妳想安定，他想刺激；妳想認真，他只想曖昧；妳想吃西餐，他卻想吃合菜，生活節奏和喜好不同不是問題，但不願意調整的人，就是頻率不同的最佳證據。
其他人也在看
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 12 小時前 ・ 743
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 12 小時前 ・ 7
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 21 小時前 ・ 7
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 14 小時前 ・ 203
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 175
吳君如19歲女兒原來這麼美！受邀「巴黎名媛舞會」藍色高訂禮服一出場就成最亮焦點
當天她穿著一襲濃郁藍色高訂禮服登場，裙擺在大理石地面上鋪出優雅弧度，在滿場粉、白、金色禮服之間形成最鮮明的一筆！藍色緞面在金色宮廷背景裡格外亮眼，加上層次珠寶項鍊的點綴，整體造型沉穩又高級，視線完全離不開她。其實巴黎名媛舞會向來以「最難受邀」聞名，每年只...styletc ・ 3 天前 ・ 101
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 14 小時前 ・ 259
心臟名醫揭迷思：絕不再碰的一種飲料
田納西州浸信會紀念醫院(Baptist Memorial Health Care)心臟科名醫亞拉諾夫(Dmitry Ya...世界日報World Journal ・ 5 小時前 ・ 4
賴瑞隆落淚！家人捲霸凌事件 當面向被害人母親致歉
即時中心／徐子為、黃彥翔報導民進黨高雄市長擬參選人、立委賴瑞隆的家人疑似涉入校園霸凌案件。對此，賴瑞隆今（7）日下午召開記者會時哽咽落淚，除了再次向受害者家屬表達最誠摯的歉意外，也允諾未來將替家人辦理轉學，同時持續帶家人看心理醫師，希望能做好所有善後工作。賴瑞隆今下午5點已與被行為人的媽媽見面，當面表示歉意。雙方取得諒解並共同合作，協助彼此孩子的成長。民視 ・ 12 小時前 ・ 150
男露營完手掌現紅斑 就醫竟確診「二期梅毒」！醫示警：症狀千變萬化
一名年輕男子日前發現手掌上出現很多紅紅的斑點，以為是一個月前去露營被蟲咬到，自己擦了藥都沒有改善，豈料他就醫抽血後發現，竟然確診了「二期梅毒」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31
賴清德曝民進黨沒改國號原因！網炸鍋轟：幹話王
總統賴清德昨日表示，民主前輩雷震曾希望國號改成「中華台灣民主國」，但民進黨沒有這樣做，因為「中華民國」這個名字，有助於團結，這名字是寫在《憲法》裡。賴清德此話一出，引發網友熱議。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 505
護王子到最後？粿粿、范姜彥豐離婚協議談妥，爆額外加碼「１條件」
粿粿和范姜彥豐已談妥離婚協議，粿將支付一筆她可負擔的贍養費，但有額外「１條件」。造咖 ・ 2 天前 ・ 78
宏都拉斯大選親中總統無望 「白蝦外交」斷支持度
即時中心／林韋慈報導宏都拉斯「棄台投中」後，白蝦出口量呈現急速下滑。根據最新統計，台灣自瓜地馬拉、巴拿馬、尼加拉瓜及沙烏地阿拉伯等四國的白蝦進口額已超越去年，顯示台灣「白蝦外交」初見成效，進口市場版圖明顯擴張。民視 ・ 1 天前 ・ 173
長輩每天「這件事」，失智風險大降39%！ 研究證實：真的有用
面對高齡化社會，失智症已成為全球性挑戰。在沒有根治藥物的情況下，如何透過生活習慣延緩大腦退化，成為醫學界關注焦點。澳洲蒙納許大學最新發表的大規模研究帶來好消息，原來每天聽音樂這個看似簡單的習慣，竟有可能是預防失智的關鍵。 萬人追蹤證實 音樂刺激大腦可塑性 研究團隊追蹤超過10,800名70歲以上認知正常的長者，發現經常聽音樂的人失智風險比不常聽音樂者降低39%，輕度認知障礙風險也減少17%。這項發表於國際老年精神病學期刊的研究，使用澳洲大型臨床試驗ASPREE的數據，參與者都是生活在社區中的健康長者。研究也發現，經常演奏樂器的人失智風險下降35%，而同時有聆聽和演奏習慣的人，失智風險降低33%。特別的是參與者過去都沒有音樂訓練背景，代表退休後才開始接觸音樂也能產生保護效果。精神專科洪敬倫醫師指出，大腦老化不只取決於年齡和基因，還能透過環境和生活方式來影響；而音樂會使大腦中負責記憶和認知的灰質區域顯著增加，尤其是與工作記憶相關的小腦，並同時活化額葉、顳葉、小腦等多個腦區，創造豐富的神經刺激環境。 從日常聆聽開始 建立大腦防護網 當人們聆聽或演奏音樂時，大腦會釋放多巴胺等神經傳導物質，促進常春月刊 ・ 16 小時前 ・ 3
真男友現身／獨家！愛的足跡洩祕 慈妹熱戀綠島民宿男
在IG擁有近46萬粉絲的富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」成員慈妹（彭翊慈），被爆早已名花有主，和在綠島經營民宿的男友交往多年，社群上可見兩人四處旅遊的同框照，並一同飼養米克斯狗狗；近日慈妹也和男友赴泰國旅遊，絲毫不隱藏戀情。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 2
低溫恐跌破10度！下週兩波東北季風報到 暖冬急轉涼「首波冷氣團」逼近時間曝光
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導台灣今（7）日天氣晴朗，各地高溫回升到24度以上，不過氣象專家提醒，下週將有兩波東北季風報到，天氣將由暖轉涼，其中週六...FTNN新聞網 ・ 18 小時前 ・ 1
台股2026上看3萬點！AI供應鏈、記憶體行情持續發威 專家點名「這3檔」可抱緊
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在AI需求強勢帶動下，包含記憶體族群在內的多檔供應鏈個股今年全面走高，台股也一再刷新歷史新高。展望明（2026）年行情，...FTNN新聞網 ・ 12 小時前 ・ 3
「天天吃1蔬菜」60歲婦癌症10年沒復發！腎癌醫驚：泌尿道感染也沒了
十字花科蔬菜因具備抗氧化、抗發炎、促進排毒等效果，長年被視為具有抗癌潛力的「超級蔬菜」。腎臟科醫師洪永祥近日在健康節目中分享一名實際案例：一位60歲婦人罹患腎細胞癌第一期，接受手術後長期把十字花科蔬菜當成日常保養重點，結果不但 10年零復發，連困擾多年的泌尿道感染也大幅減少。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 7
這群人尼克無預警宣布賣房！曾「死都不想離開」 曝重大改變原因
百萬YouTuber團體「這群人」成員尼克與太太Ashly（陳君原）婚後育有一女Aria，並經營家庭頻道「尼克&ASHLY」。夫妻倆昨（6日）無預警在影片中宣布將出售目前的家，讓粉絲相當震驚，Ashly也坦言：「計畫趕不上變化。」透露雖然這間房子承載許多生活願景，但近期生活出現巨變，只能做出新的決定。鏡報 ・ 13 小時前 ・ 9
台北一處景點成日本高中生最愛 畢旅團蜂擁朝聖！撐傘排隊也要逛
台北一直是國際旅人造訪台灣的首選城市，無論是台北101的摩天身影，還是西門町的潮流魅力，都匯聚了來自世界各地的觀光客。不過，最近有網友在大稻埕區見證一股意想不到的熱潮，不少日本遊客造訪霞海城隍廟，其中不乏青春洋溢的高中生。即使細雨綿綿，學生們依舊撐傘排隊，只體驗月老的靈驗。這番景象讓原PO大感意外，原來霞海城隍廟已經晉升為日本高中畢旅的超人氣景點，這篇分享迅速引爆1.8萬人點閱、熱議。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 31