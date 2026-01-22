用一句話定調長子控訴結束這一回合 她揭貝克漢「抹瘋」手法

記者李鴻典／台北報導

英國名人夫婦貝克漢及維多利亞的長子布魯克林近日透過Instagram，公開指控父母長期操控家庭敘事，且傷害他的老婆妮寇拉佩茲（Nicola Peltz）等6大罪狀。貝克漢未正面回應，但針對社群媒體可能出現的「錯誤」發表看法，並說父母必須讓孩子「犯錯」。網紅「德州媽媽沒有崩潰」撰文分析，貝克漢的公關處理超級強。但她也直言，從某個角度看，貝克漢的公關處理越成功，布魯克林的控訴越真實。

布魯克林為了妻子妮蔻拉（左圖），跟父母貝克漢、維多利亞（右圖）徹底決裂。（翻攝nicolaannepeltzbeckham IG／victoriabeckham IG）

「德州媽媽沒有崩潰」寫道，貝克漢的大兒子布魯克林在社媒長文控訴原生家庭，貝克漢的回應是：“Children are allowed to make mistakes, that’s how they learn.” （小孩是被允許犯錯的，他們還在學習）。直接用家長維度去定調大兒子的發言是「犯錯」，結束這一回合。

「德州媽媽沒有崩潰」指出，維多莉亞有沒有在婚禮前一刻取消婚紗、有沒有搶走第一支舞讓布魯克林尷尬、有沒有在他婚前要他放棄自己的姓名權、他們有沒有說他太太妮可拉不是親人、貝克漢有沒有生日時不願意見妮可拉等等，全部不回覆。不給媒體任何細節，真厲害。

「德州媽媽沒有崩潰」認為，只要大眾接受了布魯克林這些發言「只是孩子犯錯」的設定，一切指控都無效，只是小孩的吵鬧。貝克漢表現的越寬容，布魯克林就越像不知感恩的巨嬰。

公關處理上貝克漢大勝，但他這個舉動，像不像是一種「抹瘋」？先定調對方瘋了，角色的高度就不對稱了。從某個角度看，貝克漢的公關處理越成功，布魯克林的控訴越真實，因為布魯克林的種種控訴，其實核心都是在講同一件事：「你們愛你們的品牌大於我。你們對我的控制與算計，都是為了品牌。」布魯克林的申訴，還是沒有得到看重。

「德州媽媽沒有崩潰」也提到，布魯克林從小就得到很多資源，結果當足球員、攝影師、廚師全都不了了之，所以很多人就說他不知好歹。但「最大限度的物質栽培」與「給予小孩多少心理苦難」是兩回事。付出和傷害是無法對沖抵銷的。

「其實在我眼裡布魯克林除了不太愛吃苦以外，可能是個好孩子欸，在明星父母的光環下，布魯克林這些年常常被群嘲沒用、媒體在貝克漢的四個小孩中也最針對他，但印象中布魯克林並沒有什麼失態或失控的言行，沒有說要在學校開槍、也沒有私闖民宅露屁股，沒有被拍到玩脫衣桌球、也沒有藥物酒精濫用被送進勒戒所，以一個承受這個量級的輿情的星二代來說，已經很有教養與體面了」。

「德州媽媽沒有崩潰」也說，許多原生家庭的議題中，沒有全然是惡的加害者，但當一個孩子很不對勁的時候，他很有可能在替全家生病。「不過我自己是猜測是，他們終究會好起來的，布魯克林的激烈出走是想拿回主體性，主體性這種東西隨著年紀是遲早會拿回來的，到時候以布魯克林這種偏溫和的性格，擁有自由後，應該會漸漸能包容父母的侷限」。

