用「吃」就能改善過敏！營養師私推「5種美食」補營養：還能抗發炎

過敏應補充營養素



單純因為壓力、季節轉換引起的過敏不舒服，包含皮膚、眼睛、喉嚨、鼻子的過敏或是免疫力下降，其實這些過敏可能只是輕度短暫的紅、腫、癢，但是三不五時就出現，尤其換季時期，這些身體不適症狀更明顯，造成生活的不便。

要上妝的時候臉上紅紅的一塊一塊、早上起床眼睛就很癢，外出談公事喉嚨就是不對勁或是想要打噴嚏揉鼻子，屏除疾病的因素，其實平常從料理中補充該有的營養素，提升免疫力，會慢慢改善過敏的困擾。





5種料理改善過敏



洋蔥炒蛋： 洋蔥富含硫化素，可以提高抗發炎能力、也能抗組織胺降低過敏，雞蛋中的必需胺基酸可以增強免疫力，加強身體防禦系統。

煎秋刀魚： 小型深海魚富含降低過敏的好油，豐富的DHA和 EPA，可以降低體內發炎激素的刺激，有效的降低過敏反應

綜合蔬菜湯： 搭配3～5種的不同顏色蔬菜，豐富的植化素和維生素可以提升身體代謝毒素的功能，都是抗過敏的好營養素。

薑汁紅茶： 薑中的硫化物可以抗組織胺預防鼻子過敏，並緩解緩紅腫等過敏現象，紅茶中的槲皮素豐富，是天然的抗組織胺茶飲。

藍莓蘋果優格：花青素和槲皮素的組合，可以舒緩皮膚易發癢紅腫的現象，增強皮膚的保水性，降低發炎反應。

單純的過敏除了建議飲食均衡之外，重點是避開色素加工品、香料香精食物、菸酒製品或是自身過敏原的食物，這些都會加重過敏更加嚴重，當然睡眠不足也會影響到體內的免疫系統，所以平常就要好好保養身體，遠離擾人的過敏問題。

（本文獲劉怡里營養師授權轉載，原文為：過敏時的食物補救法）

