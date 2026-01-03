用「媽媽生子」喻1.25兆軍購！苗博雅轟藍白
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德宣布增加國防支出，行政院編列8年1.25兆預算，不過藍營認為空白授權金額過大，5度在立院程序委員會封殺《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，賴清德批藍白正事不做。北市議員苗博雅以媽媽生子比喻，強調特別條例是法、特別預算是錢，母與子關係不可顛倒，先有法才能編預算，這才是重中之重。她批評，現在藍白在立法院阻擋法案列案，理由是「不知道內容」，邏輯完全倒置，就像先要知道孩子性別、學校才願意談結婚，實際上是在欺騙不了解的人。
苗博雅在三立政論節目《新台灣加油》中表示，國民黨部分立委雖是知識分子，卻利用知識欺瞞人民，阻礙台灣軍購與國安進度，這必須譴責。她指出，藍白只講「你沒有告訴我買什麼，怎麼能給過」，這個邏輯簡單卻錯誤，忽略了法案與預算的先後關係。特別條例先通過，行政院才能編列預算，之後立法院再審查預算，這是母與子的程序順序，缺一不可。
苗博雅進一步說明，目前立法院審查的焦點是法案而非錢，法案通過後總統公告生效，行政院才能編列各項預算，並逐項送立法院審查。她強調，立法院應遵守兩階段程序，先三讀通過特別條例，再三讀通過特別預算，確保預算編列合法合理。她批評，藍白阻擋列案，不僅無理，也延宕國家安全相關進度，完全顛倒法與錢的先後順序。
苗博雅指出，藍白要求總統先公布每一項軍購細節，甚至直播給大眾，這不僅不合理，也可能成為國安漏洞。她形容，行政院已經列出購買方向與項目，立法院若認為不必要，可在國防外交委員會召開機密會議審查刪減，但現階段最重要的是先列案進入審查程序，讓軍購與國防相關法案有序進行，才能依程序逐項討論預算內容。
她強調，立法委員的責任是審查法案與預算，無理拖延就是擺爛，藍白完全沒有列案，不給討論的做法違反程序正義。苗博雅呼籲，至少先列案、進入審查，確保立法院能在有序程序下決定哪些預算該刪減，哪些購買項目必要。她認為，這才是正常立法與預算審查流程，也能保障國家安全與國防效能。
苗博雅最後呼籲，理性審查是關鍵，立法院應確保法案進度，行政院列出方向後，逐項討論與刪減，而非無限期阻擋。她強調，特別條例與特別預算先後分明，程序不容顛倒，藍白若連列案都不給列案，不僅擾民，也影響國家安全，應立即恢復正常審查秩序，保障國防計畫順利推進。
