用「幹X娘」嗆賴清德遭起訴 林國成再度致歉：造成社會不良觀感
前民眾黨立委林國成去年7月20日在反罷免活動上，當眾用三字經辱罵總統賴清德，檢方今（12日）依公然侮辱罪提起公訴，並建請法院從重量刑。林國成今表示，其言行造成社會爭議與不良觀感，他將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。
林國成今說，身為政治人物，對自身言行負完全責任，針對去年7月他為社會帶來不好的示範，當時事發後便有表示的確不妥，有錯就認，絕不迴避。
林國成表示，要再次為他本人言行造成的社會爭議與不良觀感，致上最深的歉意；未來他將尊重司法程序，期盼相關爭議儘早落幕。
此外，林國成也強調，期望為政者面對人民的聲音，除了追究用字遣詞外是否合宜，更重要的是用心傾聽，了解並解決民眾的苦難。
民眾黨則表示，尊重賴清德法律上之權利，惟林國成已於第一時間公開道歉並自省，期盼司法能給予公正裁決。未來，民眾黨全體公職人員將持續精進，並為全民衝鋒陷陣，不負所託。
