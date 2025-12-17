用「性愛麻痺自我」狠甩刻薄妻…3天讓小三火速轉正！渣夫勇敢重拾生活
記者陳弘逸／新竹報導
新竹縣人妻小花（化名）婚後24年發現丈夫阿國（化名）跟小三阿芬（化名）交往，發生性行為，還裸身親吻合照，女方憤而提告求償；阿國坦承偷情，痛揭跟遭妻子言語貶低，長期自我壓抑，患憂鬱症，半年以上無性生活，直到遇上阿芬，才以性愛麻痺自己，重拾生活勇氣。法官認定，阿國、阿芬確實侵害配偶權，盼兩人應賠償小花80萬元非財產損失，可上訴。
判決指出，女子小花（化名）跟男子阿國（化名）2001年11月24日結婚，未料，妻子卻發現，丈夫跟小三阿芬（化名）交往，私下互稱「老公」、「老婆」、「真的好想你」、「我好愛你」甚至，性行為時拍照留念。
更讓小花心歲的事，丈夫阿國從未幫她負擔出國機票，卻幫小三阿芬全額負擔商務艙機票，還拍下裸身親吻合照，因此，憤而提告丈夫、小三求償80萬元。
丈夫阿國則主張，雙方結婚24年，曾經幸福美滿，但常對他言語貶低，造成心理創傷，因長期自我壓抑，患憂鬱症，對妻子身心排斥，半年以上無性生活，直到遇上阿芬，才以性愛麻痺自己，隱瞞婚姻，因沒被對方遺棄，才有重新生活勇氣。
阿國跟小花在2024年11月8日離婚，未料3天後，男方改跟小三阿芬結婚，生活壓力輕鬆很多，願意付80萬元和解，但前妻卻執意要提起訴訟，認為可以毫無忌憚傷害別人，有對不起她之處，因此和談破局，因此，以此抗辯，請求駁回。
綜合相關證據，認定丈夫阿國、小三阿芬確實侵害配偶權；法官審酌，小花年所得322萬多元、財產總額43萬餘元；阿國財產總額977萬多元、所得41萬多元、財產總額0元；斟酌雙方身分、地位、資力與加害程度，盼阿國、阿芬連帶應賠償小花80萬元，可上訴。
