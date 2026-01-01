用「意念」就能操控電腦？2026年馬斯克豪喊Neuralink將高量產腦機裝置

記者蒲世芸／綜合報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）旗下大腦晶片新創公司Neuralink傳出最新進展。馬斯克於上月31日在社群平台X發文表示，Neuralink計畫在2026年啟動「大規模量產」腦機介面（BCI）裝置，並同步推動腦部植入手術全面改採自動化流程。馬斯克還指出，裝置線材將穿過硬腦膜，無需切除該組織，強調這項技術突破的意義重大。

這項腦機介面技術在歷經監管波折後，終於在2024年正式展開人體試驗。（圖／翻攝自X平台 @SERobinsonJr）

Neuralink所研發的腦部植入裝置，主要目標是協助脊髓損傷等患者恢復部分功能。據了解，首位接受植入的患者，已能透過腦訊號操作電腦遊標、玩電玩、上網瀏覽內容，甚至在社群平台發文。

廣告 廣告

這項腦機介面技術在歷經監管波折後，終於在2024年正式展開人體試驗。美國食品暨藥物管理局（FDA）曾於2022年以安全疑慮為由，否決Neuralink的申請，之後公司針對相關問題進行改善，才獲准進入臨床測試階段。

Neuralink去年9月也透露，目前全球已有12名重度癱瘓患者接受腦部植入，並能透過「意念」操控數位與實體工具。此外，Neuralink也在2025年6月完成一輪募資，成功籌得6.5億美元（約新台幣204億元）資金，顯示市場對這項前瞻技術的高度關注。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

遭最高法院縮權限！川普撤3大城國民兵 撂狠話：犯罪率升將更強勢回歸

習近平跨年談話再提統一台灣 強調祖國統一是「時代潮流、不可阻擋」

丹麥創先例！數位化衝擊結束400年郵政服務 紅色郵筒引搶購潮

神鬼大盜！德賊「停車場鑽洞」直通金庫 3千保險箱遭撬、丟逾11億台幣

