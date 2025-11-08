「用一枝菸救一條命」 歸仁警機警搶救企圖跳樓男子
記者黃文記／歸仁報導
歸仁警分局媽廟派出所日前晚間十時許接獲報案，一名男子因婚姻問題情緒低落，酒後爬上住家頂樓屋頂欲跳樓輕生，員警迅速趕抵現場，僅用一支菸吸引欲自殺男子注意，趁隙成功挽救其生命，避免憾事發生。
當日員警獲報後趕抵現場，發現該名男子坐在屋簷邊緣飲酒，搖搖欲墜，情況危急。副所長張銘升、巡佐呂天祿耐心勸說安撫情緒，爭取時間穩定現場，並通知消防人員到場；警員蔡秀宏則機警地前往鄰居家中，借用屋頂通道潛近，以便伺機救援。同時，員警聯繫與該男子熟識的媽廟里里長到場協助，以溫情喊話方式協助開導，勸導其打消輕生念頭。
現場一時僵持不下，後來員警得知男子平日有抽菸習慣，靈機一動藉「遞菸」為由吸引男子注意，當男子伸手接菸之際，三名員警眼明手快、合力將其控制並安全帶離屋頂。整個過程相當驚險，員警冷靜沉著、分工明確，展現高度的機智與應變能力，成功化解一場生死危機。
歸仁分局長廖水池對員警臨危不亂、以智解危的表現高度肯定，並呼籲民眾：「自殺不能解決問題。主動求助並非弱者」，若有勇氣結束生命，不如將這份勇氣用來面對人生困境，尋求專業協助，才能突破人生的瓶頸。
（珍惜生命，自殺防治專線請打一九九五。）
