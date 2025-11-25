用「王子病」酸這群人 劉世芳態度軟化：不同聲音都聽到了

內政部長劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」。（王千豪攝）

賴政府斥資4279萬元印製1100萬本《台灣全民安全指引》，近期推出後引發不少質疑，內政部長劉世芳昨以「公主病或王子病」回擊，引發在野批評。劉世芳今（25）天態度軟化，稱「各界不同的聲音都聽到了，這是下次可以檢討改進的參考。」

劉世芳今天出席「2025突發性重大天然災害危機處理及應變管理國際論壇」，並於會前接受媒體訪問。針對昨天以王子病、公主病回應所引發的批評，劉世芳表示，政府出全民安全指引是跟大家講，台灣面對這麼多的災變時，有準備更安全，會讓大家在應對各種大小災變時，更能有同理心去照顧自己或家人。

劉世芳呼籲，大家不要視而不見，翻翻看這本手冊裡面，給政府意見，讓他們可以檢討改進，但這是綜合世界各國危機處理的手冊，這是可以普發的版本。

對於外界質疑聲浪不斷，劉世芳說，各界不同的聲音都聽到了，字太小、假訊息講得太少，或在發放時里長的意見，他們都聽到了，這是下次可以檢討改進的參考。

