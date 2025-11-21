用「石虎柳丁」宣傳遭炎上！大苑子董事長赴南投道歉：爭取繼續合作

連鎖手搖飲品牌大苑子最近以「石虎柳丁」作為鮮榨柳丁綠等飲品宣傳，遭農友控「一顆都沒買」，且還到該果農的農場，拍攝畫面當作宣傳內容，引起各界熱議。對此，大苑子董事長邱瑞堂今（21日）日前往南投中寮，向農友親自道歉。

大苑子在聲明中首先表明，對於未經農友同意，使用在該果園拍攝的「石虎柳丁」影片，表示最大歉意，並稱董事長邱瑞堂率領幹部同仁，今天到南投中寮向農友親自道歉，獲得對方諒解。

聲明中稱，大苑子在9月中受邀參與地方相關單位之農業輔導與推廣，預訂在11月中進行發佈會，邱瑞堂邀請友好品牌共同參與推廣，向消費者溝通石虎棲息地保育的重要性，並於10月到南投中寮果園拍攝，宣傳石虎柳丁，準備在發佈會中公開播放，並把與該農友的合作作為重點。

大苑子接著指出，16日接獲執行單位通知原定的發佈會，將暫訂延至11月25日之後，但該公司柳丁計劃在11月中旬開始轉換至南投中寮產區，基於決定合作基礎下，且確定參與發佈會，所以先行將影片公開，卻疏忽了事先應該向該農友說明。

聲明中稱，事件發生後，大苑子採購主管連續多日向該農友溝通並表示歉意，且表達按原來的採購計劃進行，但對方曾回應，所有柳丁皆已轉銷出去了。邱瑞堂仍在爭取與該農友的合作，即便今年無法合作，明年也將繼續合作。

大苑子最後說道，從本次事件中深切檢討，未來更謹慎處理與農友、社區及相關團體的合作，及影像使用事宜，會更加尊重生態保育的專業及農友權益，避免類似情形再次發生。

